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Лев Толстой и «Слава Украине!»

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  • Алексей Рощин
  • 12.07.2018, 13:44
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Читайте классику.

По поводу "Славы Украины" есть еще один забавный, чисто психологический момент. Многие в России нынче обижаются на любые славословия или хотя бы просто похвалы в адрес Украины, хотя, строго говоря, совершенно непонятно, почему. Прикол ведь в том, что это у Украины есть повод "обижаться" на Россию - а у России-то повода нет! В конце концов, Крым оттяпала Россия у Украины, а не наоборот; это Россия поддерживает недовольных в Донбассе, в том числе оружием - а не Украина каких-нибудь сепаратистов на Кубани или на Кавказе.

Попросту говоря, это Украина находится сегодня в страдательном положении относительно России, а не наоборот. Поэтому за что России-то (и россиянам) на Украину "обижаться", вплоть до того, что уже и "Слава Украине" произнести не моги?

Хотя психологически-то тут как раз все понятно, причем описание работающего тут психологического механизма дал в свое время не кто иной, как наш всемирный классик Лев Николаевич Толстой. Толстой сказал: "Мы ненавидим людей за то зло, которое МЫ ИМ причиняем, и любим за то добро, которое мы ДЛЯ НИХ делаем". Чеканная, парадоксальная, но безусловно работающая формула.

И она, как видим, работает и в обратную сторону, как положено в математике: если ты кого-то ненавидишь - постарайся вспомнить, какую гадость ты этому человеку сделал. Именно - не он тебе, а ты ему!

И, соответственно, наоборот: если ты не испытываешь к кому-то злых чувств - значит, скорее всего, ты этого человека и не обижал.

Не шибко надеюсь на понимание - мысль Льва Николаевича, пожалуй, все-таки слишком сложна для широкой публики. Но все-таки кого-то, наверно, оно впечатлит. Тем более, что это понимание не к одной только Украине относится.

Алексей Рощин, livejournal.com


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