Немецкий суд разрешил выдачу Пучдемона Испании 12.07.2018, 13:33

Карлес Пучдемон

Политика обвиняют в растрате госсредств.

Территориальный суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Кардлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств.

Об этом сообщает El Pais.

Вместе с тем суд решил снять с Пучдемона обвинения в восстании, за которыми в заключении в Испании находятся ряд каталонских политиков.

Решение суда еще не является окончательным и может быть обжаловано в высших инстанциях.

"Обвинение в растрате государственных средств приемлемо, экстрадиция по обвинению в восстании неприемлема", - говорится в заявлении суда.

Суд не применил никаких мер против Пучдемона, поэтому он остается на свободе.

По обвинению в растрате государственных средств Пучдемону грозит до 12 лет заключения, обвинения в восстании предусматривает более суровое наказание – от 15 до 25 лет лишения свободы.

Карлеса Пучдемона задержали на территории Германии 25 марта, когда он через территорию Дании возвращался из Финляндии в Бельгию.