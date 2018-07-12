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Шахматная партия Трампа

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  • Роман Бессмертный, «Новое Время»
  • 12.07.2018, 13:59
  • 2,882
Роман Бессмертный
Фото: Facebook

Будем говорить прямо – Россия ему сейчас мешает.

Трамп затеял новую шахматную партию. Резко, остро, ярко. Он критикует Германию за сотрудничество с Россией, требует у ФРГ увеличить финансирование НАТО, а на самом деле делает все, чтобы увеличить влияние Америки в Европе.

Заявление Трампа – это действительно история вовсе не о Германии, России, «Северном потоке-2» или НАТО. Президент США в присущей только ему манере использует мировую конъюнктуру для достижения проамериканских целей. Его подход – исключительно американоцентричний.

И будем говорить прямо м это игра Америки за европейский капитал. Россия из-за договоренностей с Германией пока ему в этом мешает. «Северный поток-2», в частности, перекрывает соглашения о поставках сжиженного газа из США в страны Европы. Он также закрывает возможность поставок газа из Саудовской Аравии, которую на это тоже толкнули США.

It's just business. В конце концов все будет измеряться суммой доходов тех, кто закрепит за собой энергетический рынок Европы.

Позиция Трампа мне действительно импонирует. Хотя и понятно, что он это делает накануне выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.

И важный вывод. Упустить свой шанс в этой ситуации Украина не может. Украинскому государству сейчас, как никогда, нужно воспользоваться интересами Америки. И сыграть в этом процессе свою роль.

Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Беларуси, «Новое Время»


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