«Популяция большая»: В Бресте медуз нашли еще и в Мухавце 8 12.07.2018, 14:13

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Откуда они взялись?

Пресноводные медузы, которых на днях обнаружили в акватории брестского Гребного канала, также облюбовали и реку Мухавец, сообщил TUT.BY заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Пока не установлено, как пресноводная медуза, родина которой — Южная Америка, попала в Брест. Специалисты выдвинули несколько версий. По одной из них, медуз в водоем мог выпустить аквариумист, который занимался их разведением. Согласно второй версии, «гостью» к нам привезли на лодках спортсмены из других стран. Третья версия попадания в наши водоемы животного — через тропические растения.

«Бывает так, что люди, чтобы не погибал аквариум, выпускают его содержимое в природу. Так нельзя делать, но такое практикуется», — говорит Виктор Демянчик.

По словам специалиста, на Гребном канале популяция медуз большая.

«Гребной канал соединен с рекой. Поэтому медуз обнаружили не только в акватории Гребного канала, но и в затоках Мухавца», — сообщил Виктор Трофимович и добавил, что 11 июля в реке Мухавец медуз наблюдали рыбаки.

Как подчеркивают специалисты, необычные для нашей страны «гостьи» не опасны и выполняют функцию санитаров водоемов.

Медузы привередливы в выборе мест обитания. То, что они облюбовали акватории Гребного канала и Мухавца, говорит о том, что вода в водоемах «не очень проблемная в химическом отношении», говорит ученый.

«Почему популяция разрослась на Гребном канале? Потому, что Гребной канал во многих местах покрыт бетонированными отмостками, которые днем нагреваются, а ночью тепло отпускают. Получается, что они своего рода обогреватели. (…) В таких микробухточках с температурой воды +24 °С и выше создались условия, и они распочковались».

Сейчас ученые проводят мониторинг популяции. Ожидается, что зиму брестские медузы переживут. Для человека они безопасны, питаются планктоном.

К слову, помимо медуз, в водах Гребного канала обитает, оказывается, еще и американский полосатый рак.