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Рекордно рухнули цены на стратегическое для России и Китая сырье

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  • 12.07.2018, 14:22
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Состоявшийся обвал стал беспрецедентным с ноября 2014 года.

Цены на сырьевые активы пережили рекордное за 4 года падание на фоне экскалации торгового конфликта США и Китая - крупнейшего импортера нефти и металлов в мире, сообщает finanz.ru.

Индекс Bloomberg Commodities, включающий цены на 25 сырьевых товаров - от нефти до сахара и соевых бобов - за среду потерял 2,7%, а состоявшийся обвал стал беспрецедентным с ноября 2014 года.

Неопределенность, связанная с будущим мировой экономики и торговли, над которым висит дамоклов меч взаимных тарифов и протекционизма, "надавила на все рынки", констатирует управляющий Tortoise Брайян Кессенс.

На рекордную с февраля 2016 года величину подешевела нефть: цена Brent падала почти на 7% за день, проделав путь от 79 до 73 долларов за баррель чуть больше, чем за сутки.

Цены на медь опустились до годового минимума в 5998 долларов за тонну, а с середины июня, когда торговая война вновь вошла в активную фазу, потеряли 17%.

Никель падал на 4,3%, оформив минимум с мая, алюминий - на 1,2%, до минимума с апреля. "Среди участников рынка растут опасения, что торговая война затронет реальный сектор мировой экономики и станет тормозом для глобального экономического роста", - пишут аналитики Commerzbank.

Новый перечень китайских товаров, попадающих под пошлины, на 200 млрд, опубликованный администрацией США в ночь на среду включает сотни продуктов питания, табак, химикаты, уголь, сталь и алюминий, а также потребительские товары - от автомобильных шин, мебели, продукции из дерева, сумок и чемоданов, до собачьих и кошачьих кормов, ковров, дверей, велосипедов, туалетной бумаги и косметической продукции.

С июля под пошлинами в 25% уже находится китайский экспорт на 34 млрд млрд долларов в год, товары еще на 16 млрд попадут в него в ближайшее время, напомнил представитель Белого дома на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Китай ответил симметричными мерами на 50 млрд долларов, и безусловно последует новый зеркальный шаг, говорит аналитик Rabobank Чарлз Клэк. Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик и де-факто заморожены, сообщили Bloomberg источники в администрации Трампа.

"Рынки очень обеспокоены. Китай пока отвечал пошлинами на сельхозтовары, и вероятно, именно они будут и дальше использоваться для ответных мер", - рассуждает Клэк.

Цены на пшеницу упали в среду на 2,6%, на кукурузу - до минимума за 5 месяцев, а на соевые бобы - до 2-летнего "дна". Индекс цен сельхозтоваров Bloomberg обновил исторический минимум.

От торговой войны начнут страдать развивающиеся страны, зарабатывающие экспортом сырья, говорит глава стратегии TD Securities по развивающимся рынкам в Лондоне Кристиан Маджо: "Если удар по торговле будет достаточно сильным, чтобы замедлить мировую экономику, как вероятно и будет, можно было бы ожидать снижения цен на сырье или прекращения их роста".

Страны, тесно связанные с Китаем через экспорт сырья или промышленных товаров, такие как Россия и азиатские экспортеры наподобие Южной Кореи, особенно уязвимы, добавляет он.


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