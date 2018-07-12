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Геннадий Федынич о «деле профсоюзов»: Никакой доказательной базы я не увидел

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  • 12.07.2018, 14:34
Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Суд может начаться уже в конце июля.

Глава независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич сообщил сайту palitviazni.info, что судебный процесс по «делу профсоюзов» может начаться уже в конце этого месяца.

"Никакой доказательной базы я не увидел, - говорит Геннадий Федынич. - А вот фейковую электронный ящик в материалах дела присутствует. Вроде бы он должен принадлежать Игорю Комлик, но ведь это не так. И нет в деле никакой информации, кому этот ящик принадлежит. Так кто его создал?.."

Напомним, что Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»). 2 октября 2017 года Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

По «расчету» Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, «сумма неуплаченных налогов» составила 22867,1 рубля.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлику грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

18 июня прокуратура передала "дело профсоюзов" в суд Советского района Минска.

"Сейчас адвокат знакомится в суде с делом, - говорит Геннадий Федынич. - Нам разрешили перефотографировать все материалы, которые считаем необходимыми, никаких запретов по этому поводу не было. В течение месяца должны определить дату судебного заседания, поэтому, думаю, процесс начнется уже в конце этого месяца или в начале следующего».

Лидер профсоюза РЭП уверен, что дело сфабриковано.

"Никакой доказательной базы я не увидел, - говорит он. - А вот фейковый электронный ящик в материалах дела присутствует. Вроде бы он должен принадлежать Игорю Комлику, но ведь это не так. И нет в деле никакой информации, кому этот ящик принадлежит. Так кто его создал? Напихали туда в свое удовольствие каких-то "документов", и теперь хотят их легализовать и представить, как доказательства в суде. Если это будет сделано, то тогда можно отправлять за решетку абсолютно любого. Создайте ему фейковый ящик - и дело сделано".

Геннадий Федынич добавляет, что белорусские суды - не самостоятельны в принятии решений, а потому не может прогнозировать, какое оно будет.


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