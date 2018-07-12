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В России торгуют подозрительными сигаретами с текстами на белорусском языке

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  • 12.07.2018, 14:57
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Информация о производителе отсутствует.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области во время проверочных мероприятий обнаружили в торговых точках подозрительные сигареты: все надписи на пачках были выполнены на белорусском языке, а информация о производителе отсутствовала.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка проводилась на территории Красноармейского и Советского районов Волгограда «на основании поступившей информации».

В ходе проведенных действий было установлено, что в продаже находятся сигареты марок «Корона», Minsk, Ashima, Milano, Credo, Selrie, Cavallo, Galaxy, Oscar, Mikado, Miles, Portal, «Фэст», «А и Б», якобы произведенные в Беларуси.

Проверяющие сделали вывод, что табачная продукция не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: на пачках и на листе-вкладыше отсутствуют акцизные марки, сведения о максимальной розничной цене и информация об изготовителе.

Мало того, что сигареты непонятно кто произвел, и на них не было товарно-сопроводительной документации, так на пачках еще и полностью отсутствовала информация на русском языке.

С 15 ноября 2017 года вступил в силу новый технический регламент Таможенного союза на производство сигарет, с этой даты все пачки сигарет должны производиться с надписями на одной стороне на белорусском языке, со второй на русском, и сопровождаться устрашающими картинками.

Однако в данном случае, скорее всего, речь идет контрафакте, произведенном непосредственно в России.

Проверяющие Роспотребнадзора наложили арест на 843 пачки якобы белорусских сигарет. По всем фактам возбуждено административное производство. Предпринимателям, которые торговали заведомо сомнительным товаром, грозит крупный штраф.


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