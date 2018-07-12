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Фотофакт: Правительство Хорватии пришло на заседание в майках футбольной сборной

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  • 12.07.2018, 15:06
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Фото: Patrik Macek / Pixsell / Scanpix / LETA

Выход в финал ЧМ был отмечен на государственном уровне.

Члены правительства Хорватии на следующий день после выхода сборной страны в финал чемпионата мира по футболу в России пришли на заседание в майках национальной команды, сообщает твиттер 101 Great Goals.

Обыграв в полуфинале Англию в дополнительное время, Хорватия впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, где 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве сразится с командой Франции.

Прежде лучшим достижением сборной Хорватии на чемпионатах мира стала бронза ЧМ-1998. Тогда мундиаль проходил во Франции, и именно французы не пустили тогда хорватов в финал, победив их в полуфинале (2:1). Нынче у Хорватии будет шанс взять реванш за неудачу 20-летней давности.


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