Лукашенко приказал отозвать послов, которые слабо нарастили экспорт 29 12.07.2018, 15:08

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Список тех, кого это касается.

Руководителей белорусских дипломатических миссий, которые не справились с заданиями по наращиванию экспорта, планируется отозвать со службы, передает «Радыё Свабода».

Ранее Лукашенко заявил, что дипломаты должны заниматься «продвижением продажи белорусского продукции».

Решение связано с прошлогодним распоряжением диктатора: он заявил, что нужно принимать меры ответственности к послам, которые не справляются с заданиями по «росту экспорта на зарубежные рынки».

«Я и мои коллеги получили очень много рекламаций в связи с тем наказанием, которое некоторые получили от МИД, - сказал первый заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко. - Вы помните, что у нас там примерно шести-семи послам строго сказали о необходимости выполнения экспортных показателей и сделали замечания».

По словам Евдоченко, Лукашенко приказал отозвать тех послов, которые «в течение двух лет не выполняют прогнозных заданий в экспорте без объективных причин», а правительство согласилось с потенциальным отзывом. Таких послов, говорит он, теперь около десяти.

Кто бы это мог быть?

Кто именно из послов не выполнил прогнозные показатели без объективных причин, неизвестно. Но за последние два года, по данным Белстата, экспорт упал в 54 странах.

Объемы внешней торговли (и экспорта, и импорта) достигли пика в 2012 году, после четырех лет упали на 45% (экспорт - на 49%). Падение происходило по всем направлениям: что с Евросоюзом, что с Россией и Украиной, что с дальним зарубежьем.

Наиболее абсолютные объемы экспорта в денежном выражении с 2015 по 2017 годы упали в Великобритании (-18%, -533,2 млн долларов), Китае (-54,6%, -418,3 млн), Латвии (-41 , 3%, -247,2 млн), Азербайджане (-47,3%, -135,2 млн), Литве (-11,8%, -113,8 млн), Бразилии (-15,5%, - 80,8 млн), Нидерландах (-3,8%, -44 млн), Вьетнаме (-35,1%, -35,1 млн), Индонезии (-34,8%, -34,8 млн) и Словакии (-33,7%, -33,7 млн). Во всех этих странах есть белорусские посольства.

Чувствительное падении экспорта - более чем на 20% и 20 млн долларов произошло также в Италии, Чехии, Туркменистане и Египте, где Беларусь имеет посольства, и в Бангладеш, где белорусского посольства нет.

Более чем на две трети (при меньших объемах) экспорт упал в Судане (-31,5 млн), Тунисе (-10,1 млн), Эфиопии (-9,9 млн) и Уганде (-4 млн), более чем на 90% - в Мьянме (-31,7 млн) и Ирак (-28,4 млн). В этих странах посольств нет.