МАРТ ищет «ценовой сговор» на цементном рынке Беларуси 12.07.2018, 15:15

В министерстве создана специальная группа.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучает причины сложившейся ситуации на рынке цемента. Об этом TUT.BY сообщили в МАРТ.

Напомним, на днях некоторые производители бетонных изделий сообщили об имеющих проблемах на цементном рынке. В частности, о росте цен у компаний-посредников.

Как удалось выяснить TUT.BY, еще в конце июня в МАРТ была создана специальная рабочая группа, которая должна проанализировать ситуацию на рынке цемента и бетона с целью выявления возможных признаков наличия нарушения антимонопольного законодательства.

Будут изучены «все звенья поставки цемента до потребителя, включая производителей, оптовое звено и розницу». Кроме того, проанализируют поведение производителей бетона, как «они реагируют на эту ситуацию и что происходит с ценами на их продукцию».

В настоящее время рабочая группа находится на стадии сбора и анализа данных, в том числе по объемам производства и загрузке мощностей, складским запасам, экспорту и импорту цемента в мае-июне, структуре продаж, динамике изменения цен. Основная цель — определить, чем обусловлена сложившаяся ситуация: объективными факторами (например, сезонность) или это целенаправленные действия участников рынка по ограничению поставок для формирования недостатка товара и создания предпосылок роста цены (антиконкурентное соглашение на рынке цемента).

В МАРТ отметили, что говорить о каких-то промежуточных результатах преждевременно, потому что это в итоге может негативно сказаться на последующем антимонопольном расследовании (в случае если оно будет начато),

Следует отметить, что в условиях либерализации экономической деятельности и постепенного ухода от прямого ценового регулирования МАРТ в большей степени задействует антимонопольные инструменты, когда от недобросовестного поведения сдерживает не прямое вмешательство в хозяйственную деятельность, а риски возможных последствий. Говоря простым языком, если будет признано, что на рынке цемента присутствует сговор, то всем нарушителям грозит штраф до 10 процентов от годового объема выручки, полученной от реализации всего цемента.

Это значительно больше возможного экономического эффекта от повышения цен для этих предприятий. Кроме того, компании-контрагенты в такой ситуации вправе обратиться в суд для возмещения ущерба, причиненного нарушением антимонопольного законодательства.

В июле МАРТ провел мониторинг наличия цемента в рознице. «В ходе мониторинга установлено, что практически во всех объектах торговли, осуществляющих реализацию строительных материалов, цемент в наличии имеется, и недостатка его для населения не выявлено. Существенного роста розничных цен в данный период также не выявлено. Поэтому детальный анализ проводится в области взаимоотношений между юридическими лицами», — пояснили в МАРТ. Мониторинг на розничном рынке будет продолжен.