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Как в России торговали людьми

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  • Максим Мирович
  • 12.07.2018, 15:39
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Многие российские публицисты и сейчас еще считают крепостное право чем-то хорошим.

Сегодня будет большой и интересный пост, который я давно задумал — о том, как существовало крепостное право в Российской Империи, как оно было устроено изнутри и какие последствия этого мы ощущаем сегодня. Если вдуматься — то все это происходило совсем недавно. Крепостное право было отменено в 1861 году, и ко времени переворота 1917 года люди были еще живы люди, помнящие крепостничество, им было по 60-70-80 лет — фактически, это были отцы и деды большевиков, которые пришли к власти после Октябрьского переворота.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о крепостном праве в России.

Откуда взялось крепостное право?

Крепостное право оформилось в конце XVI века, когда крестьянам окончательно запретили переходить от одно землевладельца к другому. В 1592 году в Княжестве Московском был отменено "правило Юрьего дня" — в этот день крестьяне имели право переходить к другому помещику. Говорят, именно отсюда пошла поговорка — "вот тебе, бабушка, и Юрьев день". До этой поры крестьяне были относительно свободными и были лишь обязаны отрабатывать барщину либо платить оброк (современный аналог налогов, уплачиваемый процентом от произведенных товаров, собранного урожая и т.д.).

Дальше было только хуже — с середины XVII века устанавливался неограниченный срок по поиску и поимке беглых крепостных — то есть, помещик имел право вернуть в свое поместье как самого крестьянина, так и всю его семью, включая его потомков. Личное хозяйство крепостных крестьян теперь тоже стало считаться собственностью помещика. При этом в XVII веке все же еще не было открытой и массовой торговли крепостными — в одном из уложений говорилось, что "крещеных людей никому продавати не велено".

Начиная с XVIII веке законы стали изменяться — теперь стало можно свободно торговать крепостными. Фактически, то что начиналось как форма государственного "тягла" для крестьян (обязательные налоги+запрет на переход к другому помещику) начало превращаться в полное лишение крестьян каких-либо гражданских прав — началось настоящее рабство.

В XVIII и всей первой половине XIX века процветала свободная торговля крепостными крестьянами. Существовали некоторые ограничения, вроде запрета на разделение крестьянской семьи, но и они соблюдались далеко не всегда, крестьянин признавался личной собственностью помещика, и если во время "телесных наказаний" он погибал — то помещик не отвечал перед законом, словно убил курицу или теленка...

Как жили и работали крепостные

"Крепостной люд" составлял немалую часть населения больших городов Российской Империи. В тридцатых годах XIX века население Петербурга насчитывало 450.000 человек, их которых "барских невольников" было 200.000 — почти половина населения. Крепостных держали в постоянном страхе, согласно предписанию — "они должны были жить тихо, смирно и в постоянном страхе наказания". Во избежание побегов крепостным не выдавались паспорта — то же самое будет сделано по отношению к крестьянам десятилетиями позднее, уже в СССР.

В городах крепостные рабочие участвовали в крупных стройках — именно они возвели большинство монументальных зданий в Петербурге — который в середине XIX века, кстати, был малоэтажным городком с большинством домов из дерева, а не из камня. На крупных стройках за рабочими надзирали смотрители и десятники — они часто были свободными людьми и иностранцами "из немцев".

Как и в сталинском СССР, жили крепостные в больших бараках целыми артелями, либо снимали какие-то большие помещения (тоже целой артелью). Одно из общежитий было на Сенной площади — общежитие состояло из больших комнат в несколько окон с русской печью в углу, а вдоль стен возвышались многоярусные нары, на которых спали крепостные — в комнате площадью 30-40 метров могло жить от 40 до 60 человек — мужчины, женщины и дети.

Питались петербургские крепостные очень плохо — ежедневной едой был простой черный хлеб (который брали с собой на работы), в лучшем случае к хлебу мог быть кусочек масла или луковица. Вечером на русской печке в общежитии готовились какие-нибудь "щи", которые очень отличались от современного варианта этого супа — чаще всего это был просто порубленный на 4 части и отваренный в подсоленной воде кочан капусты.

Как торговали людьми в Петербурге

Газеты в конце XVIII-XIX веках пестрели объявлениями о "продажных людях". В одном из объявлений помещик распродавал свое "имущество" — "уже все продано, осталась только дойная корова и мальчик, умеющий чесать волосы". Рядом могло быть такое объявление — "продается малый 17 лет и набор мебелей". В другом номере газеты сообщалось — "продается девка лет 30-ти и молодая гнедая лошадь". А в номере за 1800 год было такое объявление — "продается муж с женою, лет 40-45, доброго поведения, и молодая бурая лошадь". Продавцы, не стесняясь, в красках расписывали свой товар — "девка хороша с лица и дородна", "малый мастеровит и умеет сапожному делу", баба 40 лет, не уступит хорошему кухмистеру в приготовлении кушанья".

Помимо продаже крестьян по объявлениям, существовали также настоящие невольничьи рынки — их устраивали предприимчивые люди по образу и подобию восточных рынков. Невольничьи рынки располагались в видных и проходных местах российской столицы — например, у Поцелуева моста или на Лиговском канале. Покупатели приходили туда и выбирали "товар", при этом вели себя, как при покупке лошади — обязательным считалось ощупать покупаемого крепостного "на предмет увечий и немощи", а также посмотреть зубы.

Какова была цена на крепостных? В разные десятилетия стоимость менялась. Дороже всего стоили мастера своего дела, повара и парикмахеры, а дешевле всего — немощные крестьяне, "не могущие работать". В конце XVIII века коепрстные стоили по нескольку десятков рублей — в 1782 году была произведена опись имущества капитана Зиновьева, в которую включили и крестьян — "Леонтий Никитин, 40 лет, по оценке 30 рублей. У него жена Мария Степанова, 25 лет, по оценке 10 рублей. Ефим Осипов, 23 лет, по оценке 40 рублей. У него жена Мария Деменьтева, 30 лет, по оценке 8 рублей".

Ближе к концу XIX века цены стали расти, и крепостных продавали уже по нескольку сотен рублей "за душу", особенно высокими цены были в столице.

Конец крепостничества и «крымнаш» XIX века

Как ни странно, поводом для отмены крепостного права послужил вовсе не рост какого-то там "гуманизма" (который был уделом небольшой горстки интеллектуалов, читающих книги и писавших статьи в газеты), а банально из-за нехватки денег — за несколько лет до 1861 года и знаменитой "крестьянской реформы" Россия влезла в Крымскую войну, по результатам которой "исконнорусские" османские города Балаклава и Сеавстополь отошли к России.

Царская Россия была довольна, но война привела к полному опсутошению российской казны и к практическому разрушению российской финансовой системы. России пришлось прибегнуть к печатанию необеспеченных кредитных билетов, и рубль обесценился в два раза (что-то это мне напоминает). Крепостное право стало невыгодным бременем на теле и так хилой экономики — и его решили отменить.

Разумеется, крепостным холопом никто не рассказал о том, что все дело в экономике да в Крыме, все было обставлено как высочайшая царская милость — мол, проснулся утром царь, да решил по доброте душевной отпустить всех на волю. Манифест так и назывался — "О Всемилостивейшем Даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей". В переводе на русский это означает, что теперь несвободные крестьяне приравнивались к свободным.

При этом данная "свобода" не сильно отличалась от прежней несвободы — да, людьми перестали торговать, но теперь они должны были платить помещику оброк за пользование его наделом либо отбывать барщину. В общем, даже "окончательное приобретение Крыма" не сделало бывших крепостных счастливыми.

Эхо крепостничества. Вместо эпилога

Крепостное право было отменено всего чуть более 150 лет назад, и пришедшие в 1917 году к власти большевики были в 1-2 поколении выходцами из семей крепостных. Хорошо это было или плохо? С одной стороны, люди старались освободиться от "векового гнета", который знали по рассказам отцов/дедов, а с другой стороны — сами того не ведая, полностью впитали семейные привычки и уклад "бывших крепостных".

По сути, возведенная в СССР хозяйственная система ничем не отличалась от крепостничества, а местами даже переплевывала его — у людей по-прежнему не было никаких прав, не было реальных профсоюзов по защите их прав, а крестьяне до 1970-х годов даже не имели паспортов — и советский колхоз мало чем отличался от крепостнической общины. Во времена крепостничества считалось, что помещик имеет "высшую власть" над крепостными, в СССР такой властью стало обладать абстрактное "государство", которое рассматривало жителей страны не как свободных граждан, а как своих подданных.

Что интересно — многие российские публицисты и сейчас еще считают крепостное право чем-то хорошим, выдавая перлы вроде "крепостничество являлось органичной и необходимой составляющей российской действительности".

Максим Мирович, livejournal.com


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