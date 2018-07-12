В Минске за взятку в €85 тысяч задержали гендиректора госхолдинга 12 12.07.2018, 15:47

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Имя управленца не называется.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Вероника Посметьева сообщило БелТА: за получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческого субъекта задержан в Минске гендиректора одного из государственных холдингов.

Размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тысяч евро.

При обыске у него дома изъято в эквиваленте $ 140 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.