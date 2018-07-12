закрыть
12 июля 2018, четверг, 17:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске за взятку в €85 тысяч задержали гендиректора госхолдинга

12
  • 12.07.2018, 15:47
  • 2,974

Имя управленца не называется.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Вероника Посметьева сообщило БелТА: за получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческого субъекта задержан в Минске гендиректора одного из государственных холдингов.

Размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тысяч евро.

При обыске у него дома изъято в эквиваленте $ 140 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко