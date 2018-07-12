Трамп назвал главную цель будущей встречи с Путиным

Трамп назвал главную цель будущей встречи с Путиным1
- 12.07.2018, 15:55
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Президент США оценил последствия саммита в Хельсинки.
Президент США Дональд Трамп не ждет многого от саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, по его словам это будет встреча в свободном формате, но в дальнейшем эта встреча все-таки может оказаться полезной.
«Пройдет не так много времени и мы увидим, к чему она приведет, но она может быть плодотворной, действительно плодотворной. Может быть это и не так, но я уверен, что встречаться с людьми это великолепно», — заявил Трамп на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, передает корреспондент РБК.
#NATOSummit2018 Press Conference in Brussels, Belgium:https://t.co/iEOeGV6YBI— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.
Отвечая на вопрос финской журналистки о том, что могло бы стать конечной целью саммита президентов США и России в столице Финляндии, Трамп сказал, что ему пока сложно об этом судить, а затем предложил сразу несколько вариантов.
«Давайте посмотрим. Никакого ядерного оружия где бы то ни было в мире, это могло бы стать конечной целью, так? Никаких больше войн, проблем, конфликтов. Давайте найдем лекарство от каждой известной людям болезни», — сказал Трамп.
Переговоры Путина и Трампа должны состояться 16 июля в Хельсинки. Во время встречи, как заявляли ранее в Кремле и Белом доме, президенты двух стран должны будут обсудить перспективы развития российско-американских отношений и ситуацию в мире.