Трамп назвал главную цель будущей встречи с Путиным 1 12.07.2018, 15:55

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Дональд Трамп

Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Президент США оценил последствия саммита в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп не ждет многого от саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, по его словам это будет встреча в свободном формате, но в дальнейшем эта встреча все-таки может оказаться полезной.

«Пройдет не так много времени и мы увидим, к чему она приведет, но она может быть плодотворной, действительно плодотворной. Может быть это и не так, но я уверен, что встречаться с людьми это великолепно», — заявил Трамп на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос финской журналистки о том, что могло бы стать конечной целью саммита президентов США и России в столице Финляндии, Трамп сказал, что ему пока сложно об этом судить, а затем предложил сразу несколько вариантов.

«Давайте посмотрим. Никакого ядерного оружия где бы то ни было в мире, это могло бы стать конечной целью, так? Никаких больше войн, проблем, конфликтов. Давайте найдем лекарство от каждой известной людям болезни», — сказал Трамп.

Переговоры Путина и Трампа должны состояться 16 июля в Хельсинки. Во время встречи, как заявляли ранее в Кремле и Белом доме, президенты двух стран должны будут обсудить перспективы развития российско-американских отношений и ситуацию в мире.