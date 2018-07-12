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Медики подсчитали, сколько шагов в день необходимо сделать для крепкого здоровья

  • 12.07.2018, 15:38
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В целом следует стремиться к тому, чтобы физическая активность была достаточно интенсивной.

Нельзя рассчитывать на хорошее здоровье, если человек не ходит пешком. Другие виды физической активности также необходимы, но в том, что касается ходьбы, медики категоричны: в день необходимо делать определенное количество шагов.

Медики дали рекомендации о том, сколько шагов в день необходимы для поддержания хорошего здоровья, сообщает healthinfo.ua.

«Человек, заботящийся о своем здоровье, в день должен делать десять тысяч шагов. Быстрой ходьбе нужно уделять 40 минут», - отмечает доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

Также, по словам Ткачевой, нужно минимум два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде. В целом следует стремиться к тому, чтобы физическая активность была достаточно интенсивной, а не низкой, заметила эксперт.

Помимо того, для обеспечения активной и полноценной жизни после 60 лет научные специалисты настоятельно советуют отказаться от потребления жирной еды, алкоголя и сигарет.

Кроме того, на днях специалисты American Cancer Society (Американского общества исследования рака) выступили в прессе с мнением о том, что длительная неподвижность и нахождение в сидячем положении связаны с повышенным риском смерти от последствий 14 заболеваний. Американские врачи заявили: через каждый час сидения на стуле необходимо вставать на ноги и разминаться – даже 2-минутная физическая активность в этом случае снижает степень вреда, наносимого организму гиподинамией.


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