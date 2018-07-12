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Фотофакт: В Беларуси началась «грибная лихорадка»

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  • 12.07.2018, 15:59
  • 3,327

Сопротивление бесполезно.

Существует древнее правило грибника: сначала клади в соцсети, потом режь. Вообще-то, тут богатая почва для размежевания общества. Резать или выкручивать? По часовой или против? Брать или умрешь?.. Граждане точат ножи и рассуждают, повторится ли 2017-й, пишет onliner.by.

Между тем в лесах уже неспокойно. На дорогах замечены провокаторы. «Ехала в районе Семкова Городка (Минский район) — мужичок бомжеватого вида шел по обочине с довольным лицом и, видать, от переизбытка чувств показывал проезжающим большой подосиновик, сантиметров 12—15 шляпка в диаметре, в пакете что-то еще из грибов лежало», — информируют форумчане.

Некоторые клюют на такие демарши, уходят с семьями в глушь, но возвращаются разочарованными: «В самом лесу пусто, ни лисичек, ни сыроежек. А вот по кустам, где густая трава, маслят море, и практически все червивые, штук 15 взял, и все не больше мизинца».

Другим везет больше. «Бобруйск прет нипадецки», — наш пользователь micci1985 показывает, как умеет переть Бобруйск.

«Глаза и душа радуются! Всем желаю таких уловов! Место сбора — Червенский район, Минская обл., д. Нескажу», — сообщает точные координаты Камнеломка.

«Залогойск. Жердяжье. Жить можно) Лисичек полно)», — утверждает bashkov-72.

У некоторых от страсти затуманился взгляд, трясутся руки.

Под Солигорском тоже уже можно жить.

«На восток от Минска. За 2,5 часа подберезовики, парочка белых и немного лисичек», — информирует Novypens, не уточняя, как далеко на восток он зашел.

«Сегодня, Минск до кольцевой. 10 штук отборной мелюзги по 200 граммов, — предъявляет свои доказательства Qwazar. — Растут одиночно и только на низинах. Там, откуда в прошлом году вывозил вагонами, — ноль! Что интересно, в этом месте растут только с огромной ножкой и весом до 1,5 кг... Сорт какой-то особенный, что ли?..»

«Под Могилевом грибов тьма, — это отчет за 11 июля от пользователя lisow. — Не каждый раз столько осенью находил. Даже не ожидал, что столько много БОРОВИКОВ. Подосов меньше, но они все маленькие или средние, только полезли. Часа за 2—3 — 10 л набрал маленьких боровичков и подосиновиков».

«Таки начало кое-что появляться! — пишет natabat из Кличевского района. — Изначально подняли настроение сыроежки на въезде в лес и кучки разных „мышинок“ (неделю назад лес был девственно чист, если не считать горстку лисичек). В болотцах проклюнулись подосиновики, вдоль лесных тропинок обнаружены боровики. Всего нашли 11, но взяли 6. Причина, думаю, ясна. Летние.

Времени было много, решили съездить и в Узденский. Кроме нескольких полянок подсушенных и червивых маслят — ничего не заметили. По итогу Могилев с его количеством осадков рулит!»


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