Белорусы заняли первое место в рейтинге симпатий украинцев

Белорусы заняли первое место в рейтинге симпатий украинцев4
- 12.07.2018, 16:20
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На втором месте разместилась Канада.
Социалогическая группа "Рейтинг" опубликовало соцопрос украинцев, который условно можно разделить на три части. Опрос провели с 22 июня по 5 июля этого года, спрсили 3200 соверешеннолетних респондентов. Вопросы касались отношения населения к другим странам, ЕС и НАТО, языковой политики Украины, а также в каком направлении движется страна, пишет kp.ua.
ЕС, НАТО и Россия
Согласно данным исследования, за вступление в Евросоюз выступают 50% опрошенных, 28% - против.
За вступление страны в НАТО выступают 42% населения против – 35%.
За вступление страны в Евросоюз, при условии выбора экономического союза, выступают 42% опрошенных, за Таможенный союз -11%, за отмеживания от того и другого - 36%, 11% не определились с ответом.
Больше всего любят Беларусь и Канаду
Украинцы больше всего симпатизируют Беларуси – 74%, Канаде – 68%, и Европейскому Союзу – 68%.
К США хорошо относятся 58% опрошенных, негативно - 27%.
К Росии испытывают симпатии 35% респондентов, а негативно относятся 52%.
Больше всего украинцы доверяют ООН - 58%, ОБСЕ - 50%, НАТО - 49%, МВФ - 39%.
Украинский - государственный, русский - общеприменимый
61% выступили за украинский язык как государственный. При этом 17% считают, что русский надо сделать официальным в некоторых регионах страны, сохранив статус украинского как государственного.
19% украинцев считают, что русский язык надо сделать государственным, как и украинский.
- По данным опроса, наибольшее количество сторонников предоставления русскому языку определенного статуса -на юге и востоке Украины. В то же время даже в этих регионах количество тех, кто выступает за сохранение статус-кво государственной языковой политике - 40-45% - сказано в исследовании.