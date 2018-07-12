Белорусы заняли первое место в рейтинге симпатий украинцев 4 12.07.2018, 16:20

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Фото: Апостроф

На втором месте разместилась Канада.

Социалогическая группа "Рейтинг" опубликовало соцопрос украинцев, который условно можно разделить на три части. Опрос провели с 22 июня по 5 июля этого года, спрсили 3200 соверешеннолетних респондентов. Вопросы касались отношения населения к другим странам, ЕС и НАТО, языковой политики Украины, а также в каком направлении движется страна, пишет kp.ua.

ЕС, НАТО и Россия

Согласно данным исследования, за вступление в Евросоюз выступают 50% опрошенных, 28% - против.

За вступление страны в НАТО выступают 42% населения против – 35%.

За вступление страны в Евросоюз, при условии выбора экономического союза, выступают 42% опрошенных, за Таможенный союз -11%, за отмеживания от того и другого - 36%, 11% не определились с ответом.

Больше всего любят Беларусь и Канаду

Украинцы больше всего симпатизируют Беларуси – 74%, Канаде – 68%, и Европейскому Союзу – 68%.

К США хорошо относятся 58% опрошенных, негативно - 27%.

К Росии испытывают симпатии 35% респондентов, а негативно относятся 52%.

Больше всего украинцы доверяют ООН - 58%, ОБСЕ - 50%, НАТО - 49%, МВФ - 39%.

Украинский - государственный, русский - общеприменимый

61% выступили за украинский язык как государственный. При этом 17% считают, что русский надо сделать официальным в некоторых регионах страны, сохранив статус украинского как государственного.

19% украинцев считают, что русский язык надо сделать государственным, как и украинский.

- По данным опроса, наибольшее количество сторонников предоставления русскому языку определенного статуса -на юге и востоке Украины. В то же время даже в этих регионах количество тех, кто выступает за сохранение статус-кво государственной языковой политике - 40-45% - сказано в исследовании.