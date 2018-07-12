Сборная Польши по футболу назвала имя нового главного тренера 12.07.2018, 16:33

Ежи Бржечек

Национальную команду возглавил бывший тренер «Вислы» из Плоцка.

Новым главным тренером сборной Польши назначен Ежи Бржечек. 47-летний специалист сменил на этом посту Адама Навалку, ушедшего из команды после неудачи на чемпионате мира, пишет sport.pl.

Польский футбольный союз на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером национальной команды Ежи Бржечека, ранее тренировавшего «Вислу» из Плоцка. С Адамом Навалкой было решено не продлевать контракт.

Бржечек, будучи футболистом, выступал на позиции полузащитника за 12 различных клубов из Польши, Австрии и Израиля, не выиграв ни одного трофея. За национальную сборную ее бывший капитан провел 42 матча, забил четыре гола. На Олимпиаде-1992 в Барселоне он выиграл серебряную медаль.

В качестве тренера Бржечек также пока не выиграл ни одного трофея. До «Вислы» он возглавлял «Ракув» из Ченстоховы, «Лехию» из Гданьска и ГКС из Катовице.