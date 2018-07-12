Дональд Трамп встретился с Порошенко в Брюсселе
- 12.07.2018, 17:01
Лидеры Украины и США обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2.
Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели встречу в рамках саммита лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 12 июля, со ссылкой на источник в Администрации украинского президента.
"Да, встреча была", – сказал источник, отметив, что встреча прошла в соответствии с графиком и продлилась около 20 минут.
Официальной информации о встрече лидеров Украины и США пока нет.
В свою очередь Европейская правда со ссылкой на собственные источники сообщает, что Порошенко и Трамп "обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере".
Другой собеседник издания отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.
Ранее стало известно, что Трамп созвал лидеров стран НАТО на экстренное закрытое совещание. На мероприятие собрались лидеры всех стран-членов НАТО. Представителей стран-союзников альянса – Украины и Грузии – не пригласили на эту встречу.
Накануне в НАТО подтвердили стремление Украины к членству в альянсе. В принятой декларации отмечается, что независимая, суверенная и стабильная Украина, является залогом евроатлантической безопасности.