Кинопремьеры второй половины лета, которые нельзя пропустить 12.07.2018, 17:07

Лето 2018 радует поклонников голливудского кино серией громких и стоящих кинопремьер.

НВ Style называет шесть кинопремьер второй половины лета, которые нельзя пропустить. От нового научно-фантастического триллера с Киану Ривзом в главной роли до продолжения нашумевшего Мира юрского периода, этим летом киноманам точно не будет скучно.

1.Судная ночь. Начало

Приквел трилогии Судная ночь, Судная ночь 2 и Судная ночь 3

Сюжет: Чтобы значительно понизить уровень преступности на оставшуюся часть года, Новые отцы-основатели Америки (NFFA) решают протестировать теорию о том, чтобы люди выплеснули всю свою агрессию за одну ночь в изолированном районе. Но когда насилие угнетателей встречается с яростью маргиналов, эксперимент выходит за границы пробного города и распространяется по всей стране.

2.Небоскреб

Эпичный боевик с Дуэйном Джонсоном

Сюжет: Экс-лидер элитного отряда ФБР и герой войны Уилл Форд становится экспертом по безопасности высотных зданий. Когда китайский небоскреб, который он определил, как самое безопасное место в мире, возгорается пожаром, на Форда обрушиваются все обвинения. В бешеной гонке он должен найти настоящих злоумышленников, очистить свое имя и спасти своих близких, застрявших в пылающей высотке.

3.Миссия невыполнима: Последствия

Шестая и самая длинная часть франшизы Миссия невыполнима

Сюжет: Легендарная франшиза набирает обороты! Новые времена порождают новых злых гениев, которые обладают современным оружием и становятся реальной угрозой для планеты. Вызов, брошенный команде спецагентов во главе с Итаном Хантом (Том Круз), может стать их последней миссией.

4.Мег: Монстр глубины

Фантастический фильм ужасов Джона Тертелтауба с Джейсоном Стэйтемом

Сюжет: Глубоководная исследовательская станция обнаруживает в Марианской впадине целый мир существ, считавшихся вымершими миллионы лет назад. На станцию нападает 25-метровая акула мегалодон, станция опускается на дно впадины и её экипаж оказывается запертым в ловушке. Доктор Мивей Чжан привлекает дайвера Джонаса Тейлора к операции спасения станции. Оказывается, у Джонаса уже был опыт столкновения с гигантским хищником несколько лет назад, он чудом спасся, но его рассказу никто не поверил. Джонасу предстоит найти общий язык с партнером — дочерью доктора Сюин Чжан.

5.Шпион, который меня кинул

Пародия на Агента 007 с Милой Кунис и Джастином Теру

Сюжет: Создатели сняли пародию на фильм о Джеймсе Бонде. Название картины Шпион, который меня кинул –отсылка к десятому фильму об агенте 007 под названием Шпион, который меня любил. Комедия расскажет о двух подругах, которые узнали, что бывший парень одной из них – секретный агент.

6.Репродукция

Научно-фантастический триллер с Киану Ривзом

Сюжет: Семья нейробиолога Уилла Фостера, супруга Мона и трое детей, погибла в автокатастрофе. Уилл собирается использовать клонирование и технологию переноса сознания с целью воскрешения своих родных. В этой крайне рискованной операции ему должен помочь друг Эд Уиттл. Перед главным героем встают сложные этические и моральные вопросы.