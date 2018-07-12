Видеофакт: Вукоевич не стал извиняться за «Слава Украине!» 2 12.07.2018, 17:16

Российские СМИ попытались взять комментарий у хорвата.

Хорватский экс-полузащитник Динамо Огнен Вукоевич не стал извиняться в комментарии российским журналистам за то, что вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой посвятил победу над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 Украине, пишет "Новое время".

Отвечая на вопрос о том, не хотел бы ли он извиниться, и не жалеет ли о том, что сказал, бывший футболист заявил, что его не интересует политика, сообщает российское издание Спорт-Экспресс на своем канале в YouTube.

"Нас политика не интересует, только футбол, честно. Только футбол, политика – нет", - отметил Вукоевич.