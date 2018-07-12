Победа профсоюза РЭП: Молодому специалисту из Гомеля выплатят зарплату за 1,5 года 3 12.07.2018, 17:21

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Артем Косилов

Областной суд поставил точку в деле молодого специалиста.

12 июля судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда поставила точку (в деле молодого специалиста ) – официанта Артема Косилова, которому по решению суда работодатель обязан выплатить средний заработок за время вынужденного прогула в полтора года, сообщает гомельская «Весна».

Решение суда Советского района Гомеля в его пользу сегодня вступило в законную силу.

Интересы Артема Косилова в кассационной инстанции областного суда представлял правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко.

Профсоюзный юрист отмечает, что в этом деле они боролись даже не за деньги. Главной задачей являлась снятие материальных претензий учреждения образования, где член профсоюза получил рабочую специальность.

«2 апреля суд первой инстанции избавил молодого специалиста от необходимости возвращать колледжу средства за обучение, обязав его нанимателя исправить запись в трудовой книжке таким образом, что он все-таки отработал распределение. Частник не согласился с решением суда, нанял адвоката и подал кассацию, которая сегодня подтвердила первоначальное решение» - отметил профсоюзный юрист.

Он также добавил, что практика профсоюза знала случаи взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула за 11 месяцев. Сейчас практика улучшена: судебная коллегия подтвердила правильность взыскания среднего заработка в пользу рабочего за вынужденный прогул в полтора года (19 месяцев или 600 дней).