Перестанут ли продавать у нас машины из России? 4 12.07.2018, 17:43

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Фото: tut.by

C 1 июля вступают в силу новые требования по локализации для автопрома.

Будем ездить на импортных автомобилях или сможем покупать только местные Geely и Zotye? Белорусские дилеры в замешательстве: с 1 июля вступили в силу некоторые изменения, но как дальше работать пока непонятно. Бизнес ждет разъяснений от Минпрома, а tut.by попытался понять, что же изменилось в правилах игры на рынке новых легковых авто.

Как мы уже писали, с 1 июля вступают в силу новые требования по локализации для автопрома. Так, для автопроизводителей, работающих в режиме промышленной сборки, «отечественная» доля комплектующих должна составлять не менее 50%, а производство включать сварку и окраску кузовов.

Все автопроизводители, соответствующие новым требованиям, должны быть занесены в реестр ЕЭК по локализации. Но как мы знаем, пока там присутствуют лишь МАЗ, КАМАЗ и шесть казахстанских производителей.

Главный вопрос, который пока не до конца прояснен: касается ли новшество тех производителей, которые работают не в режиме промышленной сборки, а заключили специальные инвестконтракты или осуществляют сборку с использованием льготных режимов в СЭЗ (ОЭЗ), а также используют SKD- и CKD-сборку без использования льгот при ввозе комплектующих. Если говорить на языке обывателя — это те самые легковушки российской сборки, которые так популярны среди белорусов. Уровень локализации у них далек от 50%.

Казалось бы, что белорусским покупателям до каких-то там норм, которые касаются заводов. Но белорусские дилеры очень обеспокоены сложившейся ситуацией: работать и продавать нужно, но не аукнется ли это проблемами через несколько лет?

Тем более, неприятные прецеденты в белорусской практике уже были. Двум автомобильным дилерам, занимавшимся поставками автомобилей из Украины в 2011—2013 годах, доначислили таможенные платежи спустя большой промежуток времени — в 2015—2017 годах. В частности, были аннулированы сертификаты происхождения формы СТ-1 (документ, который подтверждает страну происхождения и дает право на продажу у нас. — Прим.) на 189 автомобилей, собранных из китайских машинокомплектов. В результате двум импортерам доначислили около 800 тысяч деноминированных рублей таможенных платежей. Причина такова: спустя три года оказалось, что уровень локализации ввезенных автомобилей не соответствовал заявленному производителем. По сути, дилеров наказали за нарушение международного договора, который называется «Правила определения страны происхождения товаров в СНГ». В правилах сказано, что товар должен соответствовать определенным требованиям. При этом крайним остался продавец, а не производитель.

Несмотря на определенные риски, дилеры сейчас продолжают работу в обычном режиме — продают машины российской сборки. Ведь законодательством это не запрещено. Дилеры исходят из того, что есть сертификат СТ-1, подтверждающий страну происхождения — Россию, а значит никаких пошлин платить не нужно. Но к чему такая трактовка закона может привести, пока непонятно. Бизнес-сообщество очень рассчитывает получить разъяснения Минпрома по этому вопросу в самое ближайшее время.

Известно, что некоторые российские автопроизводители уже подали документы в Минпром Беларуси и Торгово-промышленную палату для подтверждения уровня локализации. Если будет разработана нормативно-правовая база, регулирующая поставки автомобилей из РФ и предусматривающая определенные санкции, то дилеры будут прекращать поставки.