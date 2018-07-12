Как белорусы открыли центр бальных танцев недалеко от Нью-Йорка 2 12.07.2018, 17:49

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В Америку Царевы приехали в 1993 году.

В поселке Бедфорд-Хиллс штата Нью-Йорк с 2002 года работает студия бальных танцев New York Ballroom Dance Center. Всех желающих приобщиться к этому виду активности здесь обучают белорусы, пишет belmir.by.

Юрий и Елена Царевы познакомились, когда им было 15 и 13 лет. Оба занимались в Беларуси танцами, и тренер Юрия порекомендовал ему взять в партнерши Елену.

«Он сказал, что у нее будет хорошо получаться. И я сказал «хорошо», – рассказывает в одном из интервью Царев, как будто это само собой разумеется.

Была ли то интуиция тренера или подарок судьбы, но с того момента Юрий и Елена оказались связаны вместе не только на танцевальной площадке, но и в жизни.

Эта «химия» помогла им стать семикратными чемпионами бальных танцев в Беларуси. А сегодня у них на двоих собственный центр в Соединенных Штатах.

Царевы приехали сюда в 1993 году. Они оказались в той волне танцоров из Восточной Европы, которые эмигрировали в Америку после развала СССР в 1991-м.

«Эта идея всегда жила где-то там в голове, – говорит Юрий. – У меня было много родственников в США. И когда мы приехали сюда на чемпионат мира, то решили остаться».

При этом у Царевых не было никаких сомнений, в какой именно сфере здесь себя применить. «Танцы – не просто работа, – поясняют они. – Это наша жизнь, можно сказать, наша религия».

У Юрия и Елены были некоторые контакты с танцевальной студией Fred Astaire Dance Studios Inc., которую основал в 1947 году знаменитый танцор и актер Фред Астер.

Эта студия была первой в Америке, начавшей привлекать восточно-европейских мастеров в свою большую сеть школ в качестве преподавателей.

И в 2002-м белорусская пара открыла по франшизе от Fred Astaire свою собственную студию. Она существует и до сих пор. Кроме Царевых, здесь работают еще белорусы Андрей и Инна Савенко.

Как рассказывают в центре бальных танцев, отличительная черта их метода обучения – в ненавязчивом и дружеском подходе к своим ученикам.

– Два шага вперед – вы это делаете каждый день. Два шага назад – тоже задача простая. Бываете в кино, как идете к креслу? Шаг боком, еще один, – говорит Инна Савенко. – Все могут танцевать».

Кроме уроков, центр организует выезды на природу. Все вместе ходят в походы, вместе обедают, вместе пьют коктейли. А если у кого-то возникла трудная полоса в жизни, то и придут на помощь.

Эта семейная атмосфера привела к тому, что многие танцуют в студии Царевых уже по десятку лет. По словам Юрия, никто не хочет пропускать занятия.

Однажды во время снегопада в центре пропало электричество. Тогда к дверям подкатили машину и осветили площадку светом фар, а танцевали под музыку из iPod и беспроводных колонок.

– Люди приходят сюда, готовясь к свадьбе, по совету врача и по многим другим причинам. А когда приходят, то начинают понимать выгоды танца и остаются, – поясняет Инна Савенко.