Бесполезный, но вредный 1 Антон Орехъ

12.07.2018, 17:59

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Антон Орехъ

Вы посмеялись над твитом российского МИДа, а твит прекрасный!

Типа, пока бесполезный блок НАТО скрежещет зубами, мы идем смотреть футбол. Это самое правильное в такой ситуации – смотреть отличный футбол, который в любом случае интереснее и саммита НАТО и нашего МИДа.

Футбол и спорт не просто интереснее, а важнее! Вот нынче хорватское правительство заседало в майках футбольной сборной. Но вы же не можете представить себе, чтобы футболисты вышли в костюмах своих министров после какого-то эпохального саммита. И если бы все споры можно было решить путем проведения между спорщиками футбольного матча – это было бы почти идеально.

Но мундиаль закончится, а НАТО и российский МИД останутся. Пускай, даже абсолютно бесполезные. Впрочем, это уже вопрос дискуссионный. Одно время я тоже думал, что в НАТО нет никакого смысла. Холодная война закончилась, СССР распался. Некого и не от кого стало защищать. Но в 2008 году случилась Грузия. Потом Крым, потом Донбасс. И не было бы НАТО, прибалты точно сейчас не спали бы спокойно.

Руки Кремля очень сильно чесались бы при взгляде на Рижское взморье и Нарву. А так русские танки в Таллине или Вильнюсе – это не просто веселый поход на чухонцев – а мировая война. Так что в этом смысле НАТО – штука полезная.

А нашим острословам и остромыслам нужно быть более последовательными. Или мы беспокоимся по поводу возможного расширения Альянса или мы называем Альянс бесполезным. Потому что если он бесполезный, то какая разница – расширяется он или сужается? Размер бесполезного объекта не имеет значения.

А если мы все-таки опасаемся натовцев, то чего конкретно мы боимся? Ну, проводят они своим маневры – и пускай проводят. Выделяют еще больше денег на оборону – да ради бога! Это даже хорошо! Потому что деньги на оборону – это деньги, глобально зарытые в землю.

Военно-промышленный комплекс больше не является двигателем прогресса и технологий. Тратя деньги на танки, вы отнимаете эти средства у полезных производств. Вот и пусть НАТО тратит деньги на танки. Тогда наше отставание от Запада будет расти хотя бы не так быстро, как сейчас. И в этом смысле от НАТО будет большая польза и никакого вреда.

Антон Орехъ «Эхо Москвы»