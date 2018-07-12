МИД Польши - водителям: В Беларуси штрафуют за отсутствие аптечки 7 12.07.2018, 18:09

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Министерство иностранных дел Польши подготовило рекомендации для водителей, которые собираются в отпуск за границу.

Во время отпусков многие поляки едут за границу или берут автомобили напрокат уже на месте. МИД Польши подготовил предупреждения, которые должны помочь водителям избежать или уменьшить риск получения штрафа, передает «Польскае радыё».

В перечне стран есть и Беларусь. В министерстве напоминают, что с начала 2018 года поляки могут без визы посещать некоторые белорусские регионы. Речь идет о зоне парка «Августовский канал» и Гродно, туристическую зону «Брест» и аэропорт в Минске.

Польский МИД отмечает, что хотя Беларусь и подписала Венскую конвенцию о дорожном движении, то белорусская милиция и так проверяет техническое состояние автомобилей, в частности, наличие аптечки, и штрафует за ее отсутствие.