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Великобритания опубликовала план «мягкого» Brexit

  • 12.07.2018, 18:20

Правительство Великобритании опубликовало официальное сообщение «Будущие отношения между Великобританией и ЕC».

В документе (так называемой «белой книге» — white paper) содержится описание действий по реализации выхода страны из Евросоюза, назначенного на 29 марта 2019 года, передает «Новая газета».

Авторы документы подчеркивают, что хотят «практичного Брекзита», предполагающий установление с ЕС таких прочных отношений, которых у Союза нет ни с одной другой страной: «Необходимо уважение результатов референдума и решения народа Великобритании для возвращения контроля над британским законодательством, границами и деньгами».

Авторы плана намерены добиваться зоны свободной торговли, предлагающий обоюдный доступ товаров на рынки, — они должны будут пройти лицензирование только в одной стране (в Англии или стране-участнице Евросоюза), чтобы иметь возможность продаваться на обоих рынках. Это, как говорится в документе, защитит уникальные цепочки поставок от задержек по времени и дорогих таможенных деклараций.

Свободное передвижение людей между ЕС и Великобританией закончится, детали будущей миграционной политики будут опубликованы позже. Однако уже сейчас Великобритания заверила, что до конца транзитного периода в декабре 2020 года позволит гражданам ЕС посещать страну для рабочих или туристических целей, а также для обучения в университетах.

Великобритания не планирует выходить из Европолиции (полицейской службы ЕС) и продолжит с ЕС обмен данными и информацией граждан для обеспечения их безопасности, а также координирование внешней и оборонной политики.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года: идею Brexit тогда поддержали 51,9% избирателей.


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