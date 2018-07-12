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Под Брестом поставили контрольный пост для «отлова» нелегалов

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  • 12.07.2018, 18:30
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На выезде из Бреста в направлении Каменца появился пограничный контрольный пост со шлагбаумом.

Похожая конструкция была установлена и на томашовской трассе. Таким образом пограничники пытаются не допустить появления нелегальных мигрантов в пограничной зоне, сообщил tut.by официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

Внимание на посты обратили водители. На размещенных в Сети фотографиях видно, что на выезде с Каменецкого кольца стоит мобильный шлагбаум, возле которого дежурят пограничники.

«Они останавливают частные автомобили и проверяют паспорта всех, кто в машине. Спрашивают, куда и зачем едешь. И отпускают», — сообщает «Виртуальный Брест».

Фото: Виртуальный Брест

В Брестской пограничной группе данную информацию подтвердили.

«Сейчас проводятся мероприятия по пресечению появления нелегальных мигрантов в пограничной зоне. Данные мероприятия будут проводиться некоторое время на тех направлениях, где нелегалов чаще всего подвозят к линии государственной границы», — сообщил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

Контрольные посты работают на выезде из Бреста в каменецком направлении, а также на томашовской трассе.

Фото: Виртуальный Брест

В связи с чемпионатом мира по футболу наблюдается рост количества нелегальных мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь белорусскую границу со странами Евросоюза. За прошлую неделю на брестском участке задержали 25 нарушителей. Сейчас количество задержанных — около 40 человек. Многие из них приехали в Россию без визы по паспортам болельщиков, а затем приехали в Беларусь, чтобы попытаться незаконно пересечь белорусско-польскую границу.


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