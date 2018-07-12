Прикажите долго жить! 2 Егор Седов

12.07.2018, 18:40

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Зря они фантастику не читали перед пиаром грабительской «реформы»!

По поводу Скворцовой и "люди будут жить по 120 лет" (и, видимо, в 99 лет выходить на пенсию).

Придется таки для начала процитировать книгу ныне не просто неприятного, но вполне враждебного автора. Однако это не вычеркивает его прежнее творчество.

"В черном ящике покоился упакованный в стружку объемный портрет совсем молоденького отрока по имени А Ладжок и письмо, состоящее из трех пунктов.

Первый извещал меня (!), что Бога нет, а есть Железный Вождь А, коему, в связи с отсутствием Бога, все дозволено.

Пункт второй подчеркивал стальную волю упомянутого привести народ свой в рай (!!), непонятно только, в какой конкретно...

Третий же настоятельно рекомендовал мне бросить все и незамедлительно начать молиться за торжество богоугодных и христолюбивых (!!!) идей квэхва.

Взамен гарантировали пайку ла трижды в сутки.

В левом нижнем углу портрета было начертано - коряво и, видимо, собственноручно: "Приказываю долго жить. Любимый и Родной".

Лев Вершинин, "Великий Сатанг"

Все-таки, в гораздо более любимой "Разбойничьей злой луне" Лукина божественный император до идей Скворцовой не дошел, помешался только лишь на собственном бессмертии, даже выполнил ритуал, который должен был к этому привести - но вот беда, случился переворот с кго устранением, так что неясно, помог ритуал или нет.

А госпожа Скворцова, вот видите, добрая такая - 120 лет раздала. И детство, по ее мнению, может продолжаться до 30 лет (интересный, конечно, у них в головах тренд с борьбой с самим понятием "акселерация", это уже прямая отсылка к Пелевину, к "S.N.U.F.F.") Но жаль, что она современную фантастику не читает: зачем нам-то об этом говорить? Собралась, пришла к Путину, принесла на подпись указ - и пускай он подпишет это "приказываю долго жить!" И попробуй президентскому указу не подчиниться! Издавал же божественный император в "Злой луне" законы природы...

А если серьезно, все они - и Скворцова, и Топилин (он пошел дальше, до 180) - убивают не доверие к ним. Там убивать-то уже нечего.

Убивают они доверие к науке. Люди со степенями, с научными званиями, несут откровенную дичь, пиаря и оправдывая самое банальное ограбление, которое подается под видом "пенсионной реформы".

Но народ-то не дурак. И не "темная масса". Может быть, кремлепиарщики именно так и считают, мол, "пипл схавает", но я их разочарую. Мы все учились понемногу. И смотреть в рот человеку, который несет безумную чушь, при этом заявляет "я - ученый, я знаю, как надо!" никто сейчас особо не станет. Скорее он получит хармсовский ответ: "Ты - не ученый..." Тем более, если официальную науку сделали секс-работницей для разного рода проходимцев и грабителей.

Так что пускай оставляют свою в печенках уже сидящую навязчивую заботу о нас и нашем здоровье, подписывают свой закон "приказываем долго жить!" (все пускай подпишут - не только Путин, но и правительство, и Госдума с СФ, сверхважный же указ!) Будет лучше, право же.

Егор Седов, Facebook