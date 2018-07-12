Брест «поплыл» после ливня с грозой 12.07.2018, 19:09

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Автомобили стоят по капот в воде.

Дождь в Бресте шел время от времени в течение всего дня. К вечеру город накрыло грозой, градом и сильным ливнем. Улицы сильно затопило, в социальных сетях сообщают, что из-за грозы не работают заправки. Сильнее всего удар стихии почувствовала на себе центральная часть города: автомобили стоят по капот в воде. Неплохо зацепило и окраины, пишет kp.by.

Белгидромет предупреждает, что в Минске сегодня в период с 19 до 23 часов ожидается гроза.

Завтра, в пятницу, 13 июля, почти всю страну накроют дожди и грозы, местами сильные ливни. А на юго-востоке страны возможен и град.