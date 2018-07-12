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Милиционера, поддержавшего защитников Куропат, уволили

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  • 12.07.2018, 19:55
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Михаил Громыко сейчас находится за решеткой.

Милиционера, который недавно поддержал защитников Куропат, уволили. Михаил Громыко сейчас отбывает административный арест в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, где раньше работал. Об этом сообщает «Новы час».

В Куропатах Громыко побывал 30 июня. Он поучаствовал в акции протеста против открытия около народного мемориала ресторана и не скрывал, что работает на Окрестина. По словам Михаила Громыко, на него произвели большое впечатление оппозиционеры, отбывавшие арест. Он признался, что устал быть надзирателем.

Фото со страницы Анны Шапутько в Facebook

Предполагается, что Громыко был уволен в первый же рабочий день после участия в куропатской вахте. На свободу он должен выйти 15 июля. За два дня до этого отбудет административный арест защитник Куропат Максим Винярский, 14 июля освободят Алексея Туровича.

Фото со страницы Анны Шапутько в Facebook

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