Милиционера, поддержавшего защитников Куропат, уволили 30 12.07.2018, 19:55

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Михаил Громыко сейчас находится за решеткой.

Милиционера, который недавно поддержал защитников Куропат, уволили. Михаил Громыко сейчас отбывает административный арест в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, где раньше работал. Об этом сообщает «Новы час».

В Куропатах Громыко побывал 30 июня. Он поучаствовал в акции протеста против открытия около народного мемориала ресторана и не скрывал, что работает на Окрестина. По словам Михаила Громыко, на него произвели большое впечатление оппозиционеры, отбывавшие арест. Он признался, что устал быть надзирателем.

Фото со страницы Анны Шапутько в Facebook

Предполагается, что Громыко был уволен в первый же рабочий день после участия в куропатской вахте. На свободу он должен выйти 15 июля. За два дня до этого отбудет административный арест защитник Куропат Максим Винярский, 14 июля освободят Алексея Туровича.