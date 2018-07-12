Для россиян придумали еще один налог 5 12.07.2018, 20:15

3,681

Министерство финансов России разработало новый налог.

Министерство финансов России разработало новый налог для взимания денег с самозанятых россиян за социальные гарантии государства — речь идет о медицинском и пенсионном обеспечении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Минэкономразвития, новый налог также отражен в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», передает lenta.ru.

Единый платеж с выручки будет введен с 2019 года, он будет включать налог и страховые взносы. Также документ предполагает введение отдельной категории граждан, которые не имеют наемных работников, но получают доход, являясь безработными. Для самозанятых граждан будет создан новый специальный налоговый режим, утверждает издание.

Новый налог для самозанятых будет взиматься автоматически — с помощью мобильного приложения, через которое граждане «смогут обмениваться информацией с фискальными органами, хотя налоговую отчетность им предоставлять не будут».

Ранее Минфин России предлагал обложить самозанятых фактически подоходным сбором и взимать три процента с услуги физическому и шесть процентов с услуги юридическому лицу.

Все предыдущие попытки вывести около 20 миллионов самозанятых граждан из тени успехом не увенчались, лишь сотни самостоятельно зарегистрировали за собой этот статус. Теперь Минфин решил заходить со стороны потребителя услуг самозанятых: ведомство намерено создать такие условия, которые бы стимулировали пользователей услуг требовать от самозанятых чек и гарантии. Пилотный налоговый режим власти планируют провести в нескольких регионах России на протяжении пяти лет.

Российские власти давно пытаются обложить налогами самозанятых граждан. Правительство не устраивает, что они находятся в серой зоне — получают доход от собственной деятельности, но не платят с нее налогов и взносов на социальное, пенсионное и медицинское обеспечение. Ряд идей уже провалились, в частности патент самозанятого получили всего сотни из около 15-20 миллионов самозанятых граждан.

В среду, 11 июля, также стало известно, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) требует поправок в законодательство, которые фактически лишат россиян налоговой тайны — ведомство требует предоставить ей полный доступ ко всем банковским счетам россиян.