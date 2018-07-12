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Минсельхозпрод: Опасный жук в Беларуси не обнаружен

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  • 12.07.2018, 20:36
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Минсельхозпрод ответил Россельхознадзору.

Кукурузный жук в Беларуси в 2018 году не обнаружен, повреждений посевов нет, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает БелТА.

«Наша карантинная служба ведет мониторинг проникновения карантинных объектов на территорию Беларуси и стран ЕАЭС. Что касается кукурузного жука, мониторинг проводится путем установки феромонных ловушек вблизи границ с государствами, где он широко распространен, — это Украина и Польша. В 2009 году мы впервые обнаружили жука в феромонной ловушке на нашей территории. Сразу же были приняты соответствующие меры, и мы не допустили его распространения. С 2009 года прошло уже почти 10 лет, и за все это время не зарегистрировано повреждений посевов кукурузы данным жуком. Фиксировались только единичные случаи отлова жука на феромонные ловушки. А в этом году кукурузный жук на территории Беларуси вообще не был обнаружен», — сказал Владимир Гракун.

Если кукурузного жука находили в феромонной ловушке, на этой территории устанавливалась карантинная фитосанитарная зона, в которой было запрещено выращивание кукурузы. «Принятые меры позволили предотвратить распространение жука по территории Беларуси», — подчеркнул замминистра.

Россельхознадзор на этой неделе запросил информацию о наличии на территории Беларуси опасного жука. Сегодня Владимир Гракун побеседовал с заместителем руководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене и прояснил ситуацию. «Также мы подготовили соответствующее письмо в Россельхознадзор», — добавил он.


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