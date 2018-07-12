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Ким Чен Ын прислал Трампу письмо

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  • 12.07.2018, 20:40
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Фото: utro.ru

Письмо президент США опубликовал в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети письмо от диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, датированное 6 июля. Снимки он разместил в четверг, 12 июля, на своей странице в Twitter.

Диктатор КНДР назвал подписанное в Сингапуре соглашение началом значимого пути. «Я глубоко признателен за энергичные и необычайные усилия, которые предпринимает Ваше сиятельство господин президент для улучшения отношений между двумя странами и добросовестного выполнения совместного соглашения», — говорится в документе.

В своем послании Ким Чен Ын также выразил убеждение, что совместные усилия откроют новые перспективы для двух стран и будут плодотворны, а также поспособствуют дальнейшим шагам. «Я убежден, что эпохальный прогресс в развитии отношений КНДР и США приведет к нашей следующей встрече», — указал Ким Чен Ын.

Трамп назвал послание «очень хорошим». По его словам, это значительный прогресс.


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