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Жарко не знал: Как КГБ «зачищает» сферу здравоохранения

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  • 12.07.2018, 21:03
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Василий Жарко

Борьба официального Минска с коррупцией вызывает скорее усмешку, чем одобрение.

В Беларуси продолжают бороться с гидрой коррупции. Задержаны более пяти десятков медиков, чиновников министерства здравоохранения и бизнесменов. Белорусский КГБ рапортует о конфискации пятнадцати миллионов коррумпированных долларов. Правда у многих местных наблюдателей, борьба официального Минска с коррупцией вызывает скорее усмешку, чем одобрение, пишет «Белсат».

Десятки чиновников, медработников и бизнесменов практически подорвали белорусский сектор госзакупок, поставляли препараты и оборудование по завышенным ценам и нанесли многомиллионный ущерб государству. Так по версии КГБ выглядит так называемое дело врачей, в котором замешан даже заместитель министра здравоохранения. Как же так вышло, что службы годами не знали о коррупционной схеме?

«Эти госзакупки. Мы с коллегами уже 15 лет об этом говорим, да и другие эксперты высказываются. Госзакупки, тендеры, конкурсы, всегда были коррупционной кормушкой, а теперь дошло до того, что стали сажать чиновников из высших эшелонов власти», – говорит журналист-расследователь Александр Федорович.

Но, не из самых высших. Экс-министр здравоохранения, а ныне вице-премьер Василий Жарко – обладатель коттеджа площадью в половину квадратного километра, просто заявил, что ни о чем и не знал. Не знал министр, годами не знало бы и КГБ, если бы год назад обеспокоенная жительница деревни Копысь, не поинтересовалась у Лукашенко – почему отечественные лекарства дороже зарубежных аналогов.

«Коль вы ставите вопрос о том, что у нас дороговаты лекарства, значит есть проблема. И обещаю вам, что мои помощники проанализируют – что там за дорогие лекарства», – уверял Лукашенко.

И через год этот анализ закончился массовыми посадками. С одной стороны борьба с коррупцией в Беларуси не нова.

«Именно тема борьбы с коррупцией была главной в президентской кампании Лукашенко 94-го года – первых выборов. У него давно есть имидж борца с коррупцией», – говорит политолог Валерий Карбалевич.

И благодаря таким громким делам, этот имидж удерживается десятилетиями. Лукашенко воспринимают как борца за законность даже в соседней России, где о коррупции также знают не понаслышке.

Режим Путина держится на коррупции

Преследуют, или хотя бы пытаются, коррупцию и там. Но есть кардинальное отличие, российский лидер этим не занимается лично.

«У Путина нет такого имиджа. Тут системное отличие. В России коррупция – это необходимый элемент функционирования госаппарата. Это часть госаппарата. Если эту коррупцию взять и отменить, то режим развалится», – уверен Карбалевич.

Тем времени в Беларуси в этом году за руку на взятке поймали даже помощника Александра Лукашенко по Гродненской области. А свои портфели потеряли министры спорта и сельского хозяйства Казалось бы – посадки за посадками, а бесстрашных взяточников всё больше!

«Они понимают, что должности занимают они временно, когда-то это всё прекратится и поэтому желательно подготовить себе такой золотой парашют. Ну, а борьба с коррупцией – это известный элемент, власти говорят, мол бы давно уже всё сделали, но проклятые коррупционеры не дают», – говорит Александр Федорович.

И вот, 24 года спустя после первых выборов генпрокуратура сообщает о чуть ли не удвоении числа коррупционных дел. Почти четверть века идет борьба и четверть века победителя нет. Лишь проигравшие – белорусские граждане.


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