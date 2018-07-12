закрыть
12 июля 2018, четверг, 22:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пенсионный тупик

  • Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»
  • 12.07.2018, 21:26
  • 1,042
ГЕННАДИЙ ГУДКОВ

Кремлю нужна отсрочка от грядущего коллапса Пенсионного Фонда, чтобы продолжать коррупционный «банкет».

Я долго молчал по поводу «пенсионной реформы». Но после начала ее «торжественного победного шествия» по России — а уже 61 (из 86) послушный региональный парламент «горячо поддержал» увеличение пенсионного срока — решил высказать свое мнение. Предложение правительства РФ увеличить пенсионный возраст до 65 — мужчины, 63 — женщины представляет собой обычный «тришкин кафтан», дающий временную отсрочку надвигающемуся краху пенсионной системы России. Итак, начнем с азов: никаких пенсионных «накоплений» на будущее не существует. Пенсионеры получают только то и ровно столько, что СЕГОДНЯ собирается в Пенсионном Фонде. Завтра он, предположим, рухнет — никто никаких пенсий не получит вообще.

Пенсионный Фонд последние 10 лет ПОСТОЯНННО дотировался бюджетами РФ во все возрастающих размерах. Большей частью за счет доходов от нефти и газа. Но наступил момент, когда «дыра» в Пенсионном Фонде стала такой огромной, что принято решение радикально сократить число пенсионеров в стране за счет «естественной убыли населения», то есть в связи со смертью. По данным статистики, ~ 42-43% мужчин вообще никогда не получат пенсию, они умрут раньше. (Сейчас этот показатель(при 60 годах) , по-моему, меньше 18%). Выжившие после 65 лет мужики тоже будут получать пенсию на 5 лет меньше. Женщины в РФ более живучи, вот им и делают «отсрочку» длиною в 8 лет. Экономия огромная — многие СОТНИ МИЛЛИАРДОВ И ДАЖЕ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ. Игра стоит свеч, особенно в период продолжающегося кризиса в стране.

Значит ли это, что в стране нет денег? Это ложь: их очень много. Но куда они деваются? Первая статья — тотальное воровство чиновничьего сословия и вывод им капитала (десятки миллиардов долларов в год за последние 20 лет!) из страны. Утверждаю, что размеры должностных хищений практически не упали и составляют величину по самым скромным оценкам в $ 100-150 миллиардов в год, то есть 6-9 триллионов рублей. Это намного больше, чем дефицит бюджета Пенсионного Фонда. Таким образом, вместо реальной борьбы с коррупцией нынешний режим, погрязший в ней по самые уши, решил бороться с народом, лишая его даже этих мизерных пенсий. Как говорится, с десятков миллионов по нитке — коррупционерам рубашка. Да не простая, а на собольем меху.

Второе. Огромные расходы на силовиков, призванных на защиту класса бюрократии от народного гнева. Просто вдумайтесь в цифры: армия Бундесвера, самая крутая в Европе, насчитывает менее 200 тысяч человек(экономика ФРГ — пятая в мире, Россия — на 11 месте). А теперь считайте сами: МВД — под 800.000 чел., «Росгвардия»(?!) — более 200 тыс, ФСБ(с погранвойсками) никак не менее 250 тыс(моя личная оценка), прокуратура — 80 тыс, СКР под 50 тыс., ФСИН — более 300 тыс, а также ФСО, СВР, суды, Служба судебный приставов. Плюс огромный и наполовину военнизированный МЧС и личная армия Рамзана Кадырова, также финансируемая из Центра. И это без почти миллионной армии, военкоматов, ДОСААФов и прочих структур, плотно сидящих на бюджете России. По ряду категорий у нас силовиков на 100.000 граждан в 3-5 и даже более раз больше, чем в той же Германии или США. Это — плата за несменяемость власти и ее вовлеченность в коррупционное обогащение. Там же не дураки сидят, они-то хорошо понимают, что рано или поздно народ потеряет терпение.

Третье. «Вертикаль» власти, построенная на круговой поруке(лояльности Кремлю), постоянно «размножается». Число чиновников в России неуклонно растет каждый год и только по официальным данным давно превысило 2,2 миллиона человек. Но эта статистика лукавая. В ней нет муниципальных чиновников(типа, они же не госвласть, а «местное самоуправление», а там таковых минимум 600-700 тысяч). Нет в этой статистике ни сотрудников бесчисленных ФГУПов, МУПов, ни государственных и полугосударственных корпораций и компаний, нет ЦБ РФ и его подразделений на местах. Боюсь, что если все хорошо посчитать, то получится еще миллион. Словом, на семерых с ложкой — один с сошкой, не прокормить!

Четвертое. Уровень доходов пенсионеров — это степень развитости экономики. Тысячи раз Кремль и президента предупреждали, что расплодившаяся «административно-командная система» удушит экономику в своих объятиях, поскольку способна «производить» только запреты и препятствия. Просто потому, что только так можно быстро обогатиться на откатах, взятках и распилах. Проще говоря, все эти годы путинская «вертикаль» тупо пилила сук, на котором сама же и сидела: реальный сектор экономики. И вот он начал валиться. Кстати, по данным экспертов, «рост» экономики России сегодня «околоноля» — 0,7% в год, то есть просто бег на месте или по-научному «стагнация». Значит, пенсии расти в ближайшие годы не будут.

Пятое. А кому, собственно говоря, нужны эти молодящиеся старички на работе? Сегодня на работу не берут даже 50-ти летних, если только вахтером на ворота. Спросите любого бизнесмена, нужны ли ему кадры после 60? Знаете, куда он Вас пошлет? Вот именно туда… Ведь в стагнирующей экономике страны число рабочих мест не растет, а сокращается. Посмотрите на утренние поезда и электрички: они битком набиты людьми, ездящими на работу зачастую за сотни километров в Москву, потому что в регионах РФ им предлагают зарплаты ниже пенсии. Кто из Вас всерьез еще верит, что Путин и вправду создаст обещанные 25 миллионов рабочих мест?

А теперь ответьте сами себе: изменит ли предложенное Путиным (никакой Медведев без его команды даже подумать бы не посмел о такой «реформе»!) увеличение пенсионного срока все то, что перечислил? Да ни в жизнь! Просто Кремлю нужна отсрочка от грядущего коллапса Пенсионного Фонда, чтобы продолжать коррупционный «банкет», только теперь за счет будущих пенсионеров: другие резервы исчерпаны, а сократить объемы собственного воровства и несметное число нахлебников не позволяет круговая порука, на которой СИСТЕМА построена. Словом, пенсионный тупик, приехали!

Теперь о том, что будет. Никто надвигающуюся «реформу» не отменит. Решение уже принято: в Кремле могут немного смягчить ее последствия, чуть больше растянуть во времени, но примут обязательно. Если мы все вместе их не остановим!

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко