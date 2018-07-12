Пенсионный тупик Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

12.07.2018, 21:26

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ГЕННАДИЙ ГУДКОВ

Кремлю нужна отсрочка от грядущего коллапса Пенсионного Фонда, чтобы продолжать коррупционный «банкет».

Я долго молчал по поводу «пенсионной реформы». Но после начала ее «торжественного победного шествия» по России — а уже 61 (из 86) послушный региональный парламент «горячо поддержал» увеличение пенсионного срока — решил высказать свое мнение. Предложение правительства РФ увеличить пенсионный возраст до 65 — мужчины, 63 — женщины представляет собой обычный «тришкин кафтан», дающий временную отсрочку надвигающемуся краху пенсионной системы России. Итак, начнем с азов: никаких пенсионных «накоплений» на будущее не существует. Пенсионеры получают только то и ровно столько, что СЕГОДНЯ собирается в Пенсионном Фонде. Завтра он, предположим, рухнет — никто никаких пенсий не получит вообще.

Пенсионный Фонд последние 10 лет ПОСТОЯНННО дотировался бюджетами РФ во все возрастающих размерах. Большей частью за счет доходов от нефти и газа. Но наступил момент, когда «дыра» в Пенсионном Фонде стала такой огромной, что принято решение радикально сократить число пенсионеров в стране за счет «естественной убыли населения», то есть в связи со смертью. По данным статистики, ~ 42-43% мужчин вообще никогда не получат пенсию, они умрут раньше. (Сейчас этот показатель(при 60 годах) , по-моему, меньше 18%). Выжившие после 65 лет мужики тоже будут получать пенсию на 5 лет меньше. Женщины в РФ более живучи, вот им и делают «отсрочку» длиною в 8 лет. Экономия огромная — многие СОТНИ МИЛЛИАРДОВ И ДАЖЕ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ. Игра стоит свеч, особенно в период продолжающегося кризиса в стране.

Значит ли это, что в стране нет денег? Это ложь: их очень много. Но куда они деваются? Первая статья — тотальное воровство чиновничьего сословия и вывод им капитала (десятки миллиардов долларов в год за последние 20 лет!) из страны. Утверждаю, что размеры должностных хищений практически не упали и составляют величину по самым скромным оценкам в $ 100-150 миллиардов в год, то есть 6-9 триллионов рублей. Это намного больше, чем дефицит бюджета Пенсионного Фонда. Таким образом, вместо реальной борьбы с коррупцией нынешний режим, погрязший в ней по самые уши, решил бороться с народом, лишая его даже этих мизерных пенсий. Как говорится, с десятков миллионов по нитке — коррупционерам рубашка. Да не простая, а на собольем меху.

Второе. Огромные расходы на силовиков, призванных на защиту класса бюрократии от народного гнева. Просто вдумайтесь в цифры: армия Бундесвера, самая крутая в Европе, насчитывает менее 200 тысяч человек(экономика ФРГ — пятая в мире, Россия — на 11 месте). А теперь считайте сами: МВД — под 800.000 чел., «Росгвардия»(?!) — более 200 тыс, ФСБ(с погранвойсками) никак не менее 250 тыс(моя личная оценка), прокуратура — 80 тыс, СКР под 50 тыс., ФСИН — более 300 тыс, а также ФСО, СВР, суды, Служба судебный приставов. Плюс огромный и наполовину военнизированный МЧС и личная армия Рамзана Кадырова, также финансируемая из Центра. И это без почти миллионной армии, военкоматов, ДОСААФов и прочих структур, плотно сидящих на бюджете России. По ряду категорий у нас силовиков на 100.000 граждан в 3-5 и даже более раз больше, чем в той же Германии или США. Это — плата за несменяемость власти и ее вовлеченность в коррупционное обогащение. Там же не дураки сидят, они-то хорошо понимают, что рано или поздно народ потеряет терпение.

Третье. «Вертикаль» власти, построенная на круговой поруке(лояльности Кремлю), постоянно «размножается». Число чиновников в России неуклонно растет каждый год и только по официальным данным давно превысило 2,2 миллиона человек. Но эта статистика лукавая. В ней нет муниципальных чиновников(типа, они же не госвласть, а «местное самоуправление», а там таковых минимум 600-700 тысяч). Нет в этой статистике ни сотрудников бесчисленных ФГУПов, МУПов, ни государственных и полугосударственных корпораций и компаний, нет ЦБ РФ и его подразделений на местах. Боюсь, что если все хорошо посчитать, то получится еще миллион. Словом, на семерых с ложкой — один с сошкой, не прокормить!

Четвертое. Уровень доходов пенсионеров — это степень развитости экономики. Тысячи раз Кремль и президента предупреждали, что расплодившаяся «административно-командная система» удушит экономику в своих объятиях, поскольку способна «производить» только запреты и препятствия. Просто потому, что только так можно быстро обогатиться на откатах, взятках и распилах. Проще говоря, все эти годы путинская «вертикаль» тупо пилила сук, на котором сама же и сидела: реальный сектор экономики. И вот он начал валиться. Кстати, по данным экспертов, «рост» экономики России сегодня «околоноля» — 0,7% в год, то есть просто бег на месте или по-научному «стагнация». Значит, пенсии расти в ближайшие годы не будут.

Пятое. А кому, собственно говоря, нужны эти молодящиеся старички на работе? Сегодня на работу не берут даже 50-ти летних, если только вахтером на ворота. Спросите любого бизнесмена, нужны ли ему кадры после 60? Знаете, куда он Вас пошлет? Вот именно туда… Ведь в стагнирующей экономике страны число рабочих мест не растет, а сокращается. Посмотрите на утренние поезда и электрички: они битком набиты людьми, ездящими на работу зачастую за сотни километров в Москву, потому что в регионах РФ им предлагают зарплаты ниже пенсии. Кто из Вас всерьез еще верит, что Путин и вправду создаст обещанные 25 миллионов рабочих мест?

А теперь ответьте сами себе: изменит ли предложенное Путиным (никакой Медведев без его команды даже подумать бы не посмел о такой «реформе»!) увеличение пенсионного срока все то, что перечислил? Да ни в жизнь! Просто Кремлю нужна отсрочка от грядущего коллапса Пенсионного Фонда, чтобы продолжать коррупционный «банкет», только теперь за счет будущих пенсионеров: другие резервы исчерпаны, а сократить объемы собственного воровства и несметное число нахлебников не позволяет круговая порука, на которой СИСТЕМА построена. Словом, пенсионный тупик, приехали!

Теперь о том, что будет. Никто надвигающуюся «реформу» не отменит. Решение уже принято: в Кремле могут немного смягчить ее последствия, чуть больше растянуть во времени, но примут обязательно. Если мы все вместе их не остановим!

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»