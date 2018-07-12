Турция испытывает ракетный комплекс с белорусским шасси 1 12.07.2018, 21:52

Ракеты стоят на колесном шасси от Минского завода колесных тягачей.

Не только армии России и Китая покупают продукцию белорусских инженеров – новейший ударный ракетный комплекс «KAAN» («Хан») проходит испытание в турецкой армии. Ракеты стоят на современном колесном шасси от Минского завода колесных тягачей, пишет «Белсат».

Оперативно-тактический комплекс «KAAN». На кабине виден логотип торговой марки белорусского МЗКТ«Volat»

Фото – www.aviationanalysis.net

Сапоги для «Хана»

На этой неделе Департамент оборонной промышленности Турции опубликовал в «Твиттере» видео новой ракетной установки. Машина несет баллистические ракеты, каждая из которых содержит 470 килограммов взрывчатки.

Комплекс разработала турецкая компания «Roketsan». Основная задача боевой системы – атаковать значительные концентрации живой силы и бронетехники противника, а также другие важные цели, такие как аэродромы, штабы, позиции противовоздушной обороны.

«В некоторых случаях эта баллистическая ракета может быть альтернативой точечному воздушному бомбометанию», – комментирует сайт DefenceBlog.Com.

KAAN ведет огонь

Фото – www.roketsan.com.tr

«KAAN» – экспортная версия комплекса – имеет дальность огня до 280 км. По некоторым сообщениям, ракеты для турецкой армии (комплекс в таком варианте называется Bora) будут иметь большую дальность. Для наведения и корректировки полета ракет используются спутники и инерциальные системы навигации.

Использует комплекс знаменитое белорусское шасси МЗКТ-7930 с колесной формулой 8х8.

Опасность с востока

МЗКТ – бывший основной поставщик тяжелых колесных шасси для советской, а теперь и российской армии. Именно на различных модификациях шасси МЗКТ стоят российские оперативно-тактические комплексы «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», контейнерные ракетные комплексы «Club-M», зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь-М».

Тягач МЗКТ-79221 с атомной ракетой (макетом ракеты?) комплекса «Тополь-М» на параде в Москве в 2010 году

Фото – wikipedia.org

Ориентированность на одного клиента несет с собой довольно большую опасность: клиент, пользуясь зависимостью завода от себя, может попытаться захватить полезный актив, а потом и перенести завод на свою территорию, уничтожить производство и центр разработки в Беларуси.

Москва уже пыталась приобрести такой важный для нее завод в 2012-2013 годах, причем пыталась выкручивать руки белорусам негласным запретом на приобретение продукции МЗКТ. Восточные соседи угрожали использовать вместо них шасси производства КамАЗа и УралАЗа.

Однако белорусский технологический «клад» так и не попал в чужие руки. Создать конкурентов минскому шасси в России не сумели до сих пор – для новых ракет и боевых систем россиянам требуются качественные специализированные белорусские платформы.

Зачем нам турки?

Беларусь уже не первый год стремится к диверсификации военно-технического сотрудничества, чтобы снизить свою зависимость от России. И не в последнюю очередь это касается МЗКТ – «фамильного серебра» нашей страны, которое не должно попасть в чужие руки.

Петр Порошенко передает документы на новую технику украинским военным на фоне РЛС на белорусском шасси

Фото – пресс-служба президента Украины

Так, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко передал своей армии новые мобильные радиолокационные станции, которые стоят на шасси «Волат».

Поставить свои РЛС на белорусское шасси предложил также Азербайджан. Баку уже покупает в Беларуси ракетные системы залпового огня «Полонез», которые также стоят на шасси МЗКТ.

Участвует в кооперации с МЗКТ и Китай. Первое совместное предприятие с китайцами белорусский завод создал еще в 1998 году. Белорусские разработки, которые были частично локализованы китайцами, регулярно можно видеть на парадах армии Китая, во время которых показываются новые образцы ракетной техники на колесной базе МЗКТ.

Здесь появляется уже новая опасность – как не потерять свое технологическую преимущество перед обликом китайской способности копировать почти все. Но в любом случае иметь несколько клиентов с различными интересами всегда лучше, чем только одного, который пытается диктовать свои условия.