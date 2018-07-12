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Владимир Ковалкин: Чтобы посадить людей уровня Жарко, нужна личная санкция Лукашенко

  • 12.07.2018, 22:07
Владимир Ковалкин
Фото: onliner.by

Почему до сих пор на свободе остается приближенный к семье Лукашенко бывший министр здравоохранения?

В подвалах чиновников, как в банках и барах – сотни тысяч долларов и евро, и сотни литров дорогого алкоголя. КГБ рассказывает, кто из медиков воровал и показывает сколько. Более 60 чиновников задержаны. Среди последних – главный врач Витебской областной больницы Анатолий Оладько. Но до сих пор на свободе остается приближенный к семье Лукашенко бывший министр здравоохранения, а ныне вице-премьер Василий Жарко.

Очередное хайповое видео от КГБ: сотни тысяч долларов преступного происхождения – в гаражах медиков. Согласно КГБ, основные факты преступлений – взятки между врачебными учреждениями и коммерческими структурами при государственных закупках. Уже более 60 человек были задержаны, а 22 бизнесмена и чиновники пока остаются на свободе в результате «раскаяния» и возмещения ущерба. Для экспертов по коррупции такой результат – смерть интриги. Силовики, как и раньше, бьют по хвостам.

«Для того, чтобы посадить людей уровня Жарко, нужна личная санкция Лукашенко, и тогда речь идет о полном переформатировании сфер влияния. А если мы говорим о людях, которые сейчас задерживаются, то это 20-го круга. Это люди назначены, вроде Жарко. Это, скорее, сигнал системе, чем попытка изменить систему», – считает экономист Владимир Ковалкин.

Продолжение – в видеоматериале «Белсата».


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