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В Греции обнаружили старейший из известных фрагментов «Одиссеи»

  • 12.07.2018, 22:16
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На обнаруженном черепке сохранилось 13 строк из XIV песни «Одиссеи».

Археологи, ведущие раскопки в Греции, обнаружили глиняный черепок с записью нескольких строк "Одиссеи", предположительно, эта находка является старейшим из известных фрагментов гомеровского эпоса, сообщает ria.ru со ссылкой на греческое министерство культуры.

Экспедиция на Олимпии — одном из крупнейших святилищ древней Греции на Пелопоннесе — работала под руководством греческих и немецких ученых.

На обнаруженном черепке сохранилось 13 строк из XIV песни "Одиссеи", в которых царь Итаки, уже прибывший на родной остров, обращается к свинопасу Эвмею.

Предварительная датировка показывает, что фрагмент относится к III веку нашей эры, эпохе римского владычества над Грецией, и является старейшим из всех известных к настоящему времени, отмечается в коммюнике.


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