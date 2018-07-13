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Трамп в Лондоне: Борис Джонсон был бы отличным премьер-министром

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  • 13.07.2018, 7:34
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Президент США раскритиковал «медленный Брекзит» Терезы Мэй.

Тот план выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"), который приняло правительство премьер-министра Терезы Мэй, отрицательно скажется на будущем торговом соглашении Соединенного Королевства и США, заявил американский президент Дональд Трамп вечером в четверг, 12 июля, в ходе визита в Лондон, сообщает dw.com.

"Если они (власти Великобритании. - Ред.) заключат такую сделку, то мы будем иметь дело с Европейским Союзом, вместо того чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет сделку (между США и Великобританией - Ред.)", - заявил Трамп в интервью британской газете The Sun, опубликованном 13 июля.

Реализация такого плана "Брекзит", "возможно, станет концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США", добавил Трамп. Вашингтон, по его словам, сейчас принимает жесткие меры в отношении Евросоюза, "потому что они не относились по-честному к США в вопросах торговли".

Трамп также заявил, что Борис Джонсон, ушедший с поста главы МИД Великобритании, стал бы "отличным премьер-министром". Джонсон подал в отставку из-за несогласия с планом "Брекзита" Терезы Мэй.

Ее концепция "Брекзита", в частности, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого. Сторонники жесткого варианта выхода Великобритании из Евросоюза критикуют план Мэй.


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