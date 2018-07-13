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Беги, Форест!

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  • Ирина Халип
  • 13.07.2018, 7:45
  • 8,842

Здешние чиновники похожи на неизлечимо больных.

Всякий раз, когда силовики демонстрируют очередные кадры оперативной съемки, на которых видны чемоданы денег и растерянное лицо еще одного арестованного чиновника, я понимаю, что здешние чиновники похожи на неизлечимо больных. Они проходят те же стадии восприятия неизбежного – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Правда, в отличие от заболевших людей, чиновники всегда имеют возможность избежать и этих стадий, и этих камер, что записывают, и тех камер, в которых сидят. Но почему-то не избегают. Это тоже болезнь – вера в собственную безнаказанность. И она не лечится. Даже в камере СИЗО, даже в колонии, даже после освобождения.

Помните дело ошмянских таможенников? Ванну в квартире одного из них, где нашли два миллиона долларов? Казалось бы, что с такой суммой делать в Ошмянах, где могут в любой момент арестовать? Беги, Форест! Хватай свой чемодан долларов, беги через родную таможню, бери в долю такого же таможенника на той стороне, покупай паспорт маленького островного государства и пей коктейли на берегу океана. Но не побежал. Никто из полутора десятков арестованных и не думал бежать. А судя по тому, с какой легкостью во время суда таможенники гасили ущерб сотнями тысяч долларов, они давно уже могли слинять все вместе и купить себе виллы, заводы и новые имена. И похохатывать над теми, кто сдуру остался и сел.

Последние аресты вызывают тот же вопрос: ну зачем оставаться здесь при таких масштабах и оборотах? Чего ждать? У руководителя «Белмедтехники» Шарака в гараже нашли 620 тысяч долларов. Главного белорусского патологоанатома Пучкова обвиняют во взятках на сумму 200 тысяч долларов. С такой же суммой задержали помощника Лукашенко Сергея Ровнейко. Сограждане, ну и зачем нужно было продолжать ходить на госслужбу, каждый день смотреть на портрет Лукашенко в собственном кабинете, отсиживать положенные часы, рапортовать об успехах всякому мало-мальски вышестоящему? Почему не бежали в теплые края? И это при том, что все они не вчера родились. И помнят аресты прокуроров и милиционеров, мэров и министров, директоров госпредприятий и «подкрышных» бизнесменов и банкиров. Неужто ни разу не усомнились в собственном будущем? Похоже, нет.

Да, эта болезнь неизлечима, зато легко диагностируется. Главный и единственный симптом прост: когда берешь взятку в первый раз, думаешь, что так будет всегда. И даже в тюрьме продолжаешь думать, что это не может быть всерьез: сейчас темницы рухнут, и сам Лукашенко придет за тобой, протянет руку и скажет: извини, брат, ошибочка вышла, я своих не бросаю. И уведет из вонючей камеры в расписной терем со столом, уставленным яствами, и будете вы пировать и песни петь.

Ничего этого не будет. Некоторым, особо везучим, удается, конечно, выйти раньше срока, оказаться помилованными и уехать руководить умирающими колхозами, но туда - в просторные кабинеты с выводком секретарш и помощников, с толпами заискивающих и готовых на все просителей в приемной, с правительственной связью, по которой так легко «решать вопросы», - еще никто не возвращался. Ваша личная преданность – это чемодан без ручки, она никому не нужна, даже вам. Впрочем, вы с ней, пусть неохотно, но расстаетесь – как правило, после первого продления срока содержания под стражей. Только это уже никого не интересует, как и ваша дальнейшая судьба.

Впрочем, те, кто сажает высокопоставленных коррупционеров, докладывает о вскрытых схемах и сохраненных благодаря непосильной работе государственных деньгах, тоже потом садятся в соседние камеры. Количество посаженных чиновников и изъятых у них денег может, конечно, способствовать сиюминутному карьерному росту, но не станет смягчающим обстоятельством в будущем. Силовики бегают с пистолетами, наручниками и серьезными лицами не потому, что борются с коррупцией, а всего лишь потому, что в движущуюся мишень труднее попасть. У бегущего человека больше шансов уцелеть. Стоит остановиться – игра окончена. Так что бегите, Форесты, отсюда. И поспешите.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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