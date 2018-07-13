В британском Солсбери произошел новый инцидент 5 13.07.2018, 7:30

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Полиция перекрыла улицу с рестораном, где ранее обедали Скрипали.

В Великобритании полиция сообщила об инциденте с мужчиной в ресторане в Солсбери, в котором в марте находились Сергей и Юлия Скрипали.

Полиция графства Уилтшир сообщила в четверг, 12 июля, об инциденте с 30-летним мужчиной в ресторане Zizzi в британском городе Солсбери, в котором в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным телеканала Sky News, на месте работают службы экстренной помощи, приняты меры предосторожности.

Подробности случившегося пока не приводятся.

Напомним, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок».