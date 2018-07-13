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Фотофакт: «Обитаемую капсулу» Илона Маска доставили на космодром NASA

  • 13.07.2018, 8:23
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Crew Dragon проходит тесты перед запуском людей на орбиту.

Американская частная компания SpaceX показала снимок Crew Dragon - обитаемой капсулы разрабатываемого ей космического корабля - уже на мысе Канаверал, где находится космодром NASA. Фото опубликовано в Instagram компании.

"На этой неделе Сrew Dragon прибыл во Флориду перед своим первым полетом после завершения термовакуумных и акустических тестов на станции NASA Plum Brook в Огайо", - говорится в сообщении.

Тремя неделями ранее космический корабль привезли в исследовательский центр NASA им. Джона Гленна в Огайо, чтобы проверить его способность противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума. Тесты пройдены успешно.

Беспилотные тесты корабля, по планам SpaceХ, будут проведены осенью. Подробнее об этом проекте можно почитать/посмотреть на сайте SpaceX.


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