Как Украина выиграла ЧМ-2018 6 Игорь Яковенко

13.07.2018, 8:41

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Игорь Яковенко

Кто бы ни победил в финале, политический победитель уже известен.

В программе "Право голоса" от 10.07.2018 на телеканале ТВЦ ведущий Роман Бабаян запустил голосование среди зрителей, которым предложил ответить на вопрос: "Вы принимаете извинения Хорватии за крик "Слава Украине!". В конце программы Роман Бабаян показал результаты голосования: "нет" - 82%; "да" - 18%. То есть, той части россиян, которые посмотрели программу Романа Бабаяна, было недостаточно извинений Хорватии за лозунг "Слава Украине!". Вероятно, после просмотра этой программы для успокоения оскорбленных чувств зрителям канала ТВЦ требовалось нечто большее. Возможно, им было бы желательно, чтобы Хорватия заявила о признании оккупации Крыма, или объявила Украине войну, или вообще утопилась бы в Адриатическом море.

Роман Бабаян назвал тему этого выпуска своей программы: "Украина: политический психоз". С этим можно согласиться. Только в первом слове надо указать другую страну, ту, в которой телевизор, действительно, устроил настоящий политический психоз. И события ЧМ-2018 этот психоз только обострили.

Любое событие и явление разные люди воспринимают по-разному. В силу своего воспитания, набора ценностей и установок.

Когда хорватский футболист Домагой Вида первый раз выпустил видео, где он вместе с тренером Огненом Вукоевичем произнес "Слава Украине!", это было, как если ткнуть палкой в осиное гнездо. Когда он вместе с другим хорватским футболистом Ивицей Оличем опубликовал второе видео, где он снова кричит "Слава Украине!", для российских СМИ это стало тем камнем, который вызывает лавину. Последовательность и настойчивость, с которой Домагой Вида проводит разъяснительную и воспитательную работу среди населения России можно сравнить с упорством, с которым древнеримский политик Катон Старший раз за разом выступая в сенате повторял: "Карфаген должен быть разрушен!". Домагоя Виду и Катона Старшего разделяют свыше 22 веков, и во всем остальном веселый и жизнерадостный хорватский футболист ничем не напоминает сурового римского политика, боровшегося против всяких пороков и роскоши. Общее у двух этих разных людей только упорство и бесстрашие.

Несмотря на то, что темой программы Романа Бабаяна на ТВЦ была заявлена Украина, половину эфирного времени обсуждали Хорватию, в которой, как сообщил член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, "строится государство по образцу идеологии хорватских националистов усташей".

Эти два коротких видео, выложенных хорватскими футболистами, радикально изменили всю геополитическую картину мира, годами выстраиваемую в российском телевизоре. Домагой Вида стал рубежом, вехой в понимании расклада сил на планете и в понимании структуры мирового зла. Можно говорить о "довидовской" и "послевидовской" эпохах. В "довидовскую" эпоху в авангарде мирового зла шли рука об руку США, Англия и Украина. Польша и страны Балтии шагали во второй колонне ада. Теперь, в "послевидовскую" эпоху в лидеры сил зла вырвалась Хорватия и пока никому не собирается уступать своего зловещего лидерства.

Ведущий Роман Бабаян в этой связи поделился своими сложными чувствами. "Никогда не мог даже представить себе, что буду болеть за сборную Англии!" - заявил Бабаян, и лицо его выражало искреннее изумление тем, что он собирается болеть за "англичанку", которая всегда "гадит России". После чего ведущий ТВЦ перешел к обобщению: "А теперь все 140 миллионов россиян будут болеть за англичан". Это было накануне матча Хорватия – Англия. Судя по его результату, футбольный бог оказался глух к чувствам Бабаяна.

Российский телевизор и прочая информационная обслуга превратили хорватского футболиста Виду в культовую фигуру. "Комсомолка" посвятила целое расследование этапам его падения, обратив особое внимание на то, как он в 2012 и в 2013 годах выпивал по банке пива. В программе "Право голоса" от 10.07 "эксперт"Михаил Шахназаров обратил пристальное внимание на внешность хорватского футболиста. "Вуда – квазиурод!" - авторитетно заявил "эксперт" Шахназаров, - "он внутренний урод и внешний урод!". После чего перешел к обсуждению одежды и потребовал, чтобы хорваты сменили свои трусы и майки на те, которые нравятся "эксперту" Шахназарову. "ФИФА должна принять решение в отношении хорватской формы!" - сурово приговорил "эксперт" Шахназаров.

Интерес к одежде у "экспертов" программы "Право голоса" носил несколько болезненный характер. Причем, это касалось не только формы хорватских футболистов, но и оппонентов в студии. "Эксперт" Богдан Безпалько с самого начала передачи напряженно вглядывался в стоящего напротив украинца Максима Яли. Причем, его пристальный взгляд был направлен не на лицо оппонента, как это обычно бывает в ходе дискуссии, а значительно ниже, что вызвало некоторое смущение и вполне оправданное беспокойство украинца, заставляя его периодически проверять состояние своих брюк. Оказывается, Максим Яли опрометчиво расстегнул пиджак и "эксперт" Безпалько все это время рассматривал пряжку на его ремне. На пряжке был изображен герб Украины, в котором зоркий глаз "эксперта" Безпалько углядел какие-то признаки нацизма. Ведущий Роман Бабаян отнесся к изысканиям своего "эксперта" и заявил, что "изучит вопрос" и если все подтвердится, то Максима Яли больше приглашать не будет. Вероятно, после окончания программы у Максима Яли отобрали пояс для углубленного изучения на предмет вредной идеологии, и ему пришлось поддерживать брюки руками.

Значительную часть полуторачасового эфира Роман Бабаян посвятил "доказательству" того, что лозунг "Слава Украине!" имеет ровно то же идейное наполнение, что и "Хайль Гитлер!". "Вы что, не знаете, что значит "Слава Украине!" - с возмущением восклицал Бабаян. И тут же отвечал, что "это чисто нацистское приветствие". А заодно и флаг Хорватии обвинил в том, что "это флаг усташей".

Странно, что никто в студии ТВЦ не вспомнил, что триколор, который является официальным символом Российской Федерации, использовался в качестве символики Российской освободительной армией генерала Власова, большую часть Второй мировой воевавшей на стороне рейха.

Что касается лозунга "Слава Украине!", то он широко применялся задолго до возникновения Третьего рейха, в Украинской революции 1917-1921 годов. Был период, когда эти слова стали боевым кличем националистов, но после оккупации Крыма и военной агрессии со стороны России этот лозунг стал символом борьбы всей Украины за свою независимость. И никакого националистического, а тем более нацистского содержания в нем не осталось.

Усилиями российских информационных войск можно так разрушить сознание части россиян, что они будут сегодня считать фашистами украинцев, завтра хорватов, послезавтра еще кого-то на кого покажет телевизор. Итогом этой истерики стало то, что этот лозунг "Слава Украине!" получил громадный рост популярности во всем мире и имеет шанс стать планетарным мемом, сопоставимым по популярности с знаменитым "Но пасаран". История этого последнего лозунга показательна: его "родители" - французы, которые использовали слова "No pasaran!" в Первую мировую, во время битвы при Вердене. Затем, после того как его провозгласила Долорес Ибаррури по время гражданской войны в Испании, этот лозунг стал общепризнанным антифашистским приветствием.

Эта околофутбольная история во многом предрешила результаты ЧМ-2018. Кто бы ни победил в финале, политический победитель уже известен. Это Украина, чей лозунг с легкой руки хорватских футболистов стал символом сопротивления имперской агрессии путинской России.

Игорь Яковенко, blogspot.com