«Было ваше – стало наше» 5 13.07.2018, 8:51

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В Беларуси – очередной приватизационный скандал.

Лукашенко забирает в пользу государства Оршанский авиаремонтный завод, контрольный пакет которого принадлежит украинской корпорации «Мотор Сич». Об этом правитель заявил накануне, а сегодня президент украинской компании рассказал «Белсату», что он об этом думает.

Создать белорусский вертолет с украинским двигателем. Четыре года назад Лукашенко озвучил намерение осуществить этот амбициозный план на Оршанском авиаремонтном заводе, приобретенном украинской компанией «Мотор Сич». В результате, однако, власти сейчас со скандалом сворачивают этот инвестиционный проект.

Причиной недовольства властей стало тяжелое финансовое положение предприятия, небольшой объем заказов и низкие зарплаты работников.

«Собственника здесь больше нет. Собственники – вы. Все собственники, которые здесь были, – мошенники, они отказались сами от этого завода. Поэтому – действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», – приказал Лукашенко.

Президент предприятия «Мотор Сич», народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев, который выкупил оршанский актив в 2012-ом году, в телефонном разговоре с «Белсатом» заявил, что на возвращение завода он согласился. Правда, не государству, а неназванной другой частной компании.

«Я договор подписал. Нормальный договор. А со стороны Беларуси кто будет подписывать – я не знаю. Наверное, ваш фонд имущества. Я не знаю. Мне поставили условие, чтобы я продал, я подписал договор и отправил. Никакого насилия, никакого отбора не было», – уверяет президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Причиной неудачи инвестиционного проекта Вячеслав Богуслаев называет разные видения бизнеса со своим партнером по Оршанскому заводу – белорусской компанией «Системы инвестиций и инноваций», которой принадлежало и пока еще принадлежит почти 40% актива. В прошлом году глава этой компании – бывший директор «Белтехэкспорта» Александр Садовой, подал на украинских партнеров заявление в прокуратуру. Тогда ему хода не дали. Но этой весной проверку устроили повторно и объявили о ряде выявленных нарушений, в частности – невыполнение инвестиционного договора. Богуслаев утверждает, что инвестировал в завод даже больше, чем от него требовалось, а 35-миллионный долг предприятия – это, по его словам, миф.

«Этот долг – внутри холдинга. Поэтому никакого долга в Орше нет перед нами. Никакого. И мы записали в договор, что мы не претендуем. Это наши инвестиции. Кроме банка, там, где они взяли кредит на текущие дела, на заработки, они задолжали банку белорусскому», – говорит Вячеслав Богуслаев.

В апреле власти Беларуси не выпустили из Орши в Украину частный самолет Богуслаева, и он был вынужден возвращаться обычным рейсом. Согласно источникам портала «ТUT.BY», власти оставили его самолет в качестве залога, чтобы он скорее появился в Минск на переговоры о возвращении Оршанского завода. Богуслаев же сказал нам, что на самом деле его самолет не взлетел по техническим причинам, и теперь ему его вернули. Один из бывших совладельцев белорусской фабрики «Коммунарка» Сергей Скребец, который когда-то подвергся насильственной реприватизации, отмечает схожесть этой ситуации со своей и не до конца верит заявлениям украинского инвестора о полюбовном выходе из проекта.

«Насколько я знаю, украинская сторона, ее заставили расстаться со своими деньгами, с инвестициями, которые вложены были в этот завод», – рассказывает бывший совладелец «Коммунарки» Сергей Скребец.

По мнению опрошенных нами аналитиков, инвестиционный проект провалился из-за препятствий на российском рынке. В частности из-за стремительного развития тамошней программы импортозамещения и резкого сворачивания сотрудничества между Москвой и Киевом.

«Если Россия себя так ведет, не поставляя нам комплектующие для вертолетов для ремонтной базы, значит, нужно создавать свои», – уверен Лукашенко.

Оршанский авиаремонтный завод специализируется на ремонте и модернизации вертолетов. Сегодня он ремонтирует приблизительно по 10 единиц техники в год. «Мотор Сич» – один из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей – собирался со временем увеличить производство в Орше в 10 раз. По мнению большинства опрошенных нами игроков рынка, завод был, скорее, конфискован, чем выкуплен. Это могло сэкономить миллионы долларов следующему покупателю, но может стоить стране миллиарда долларов вспугнутых инвестиций.