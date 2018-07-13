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Заставит ли Лукашенко послов торговать тракторами?

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  • 13.07.2018, 9:33
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Белорусскому МИДу навязывают странные функции.

Министерство иностранных дел Беларуси предупреждает о новой кризисной волне во всем мире.

— Различные конфликтные ситуации экономического и торгового плана, санкции, контрсанкции уже приводят к существенным изменениям на мировых рынках, — заявил вчера первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Вчера стало известно о том, что Лукашенко приказал отозвать белорусских послов, не справившихся с плановыми показателями по экспорту. Ситуацию для zautra.by комментирует экономист Лев Марголин.

Эксперт полагает, что сейчас почти все белорусские экспортеры нуждаются в поддержке. Исключение составляют разве что торговцы природными ресурсами: нефтью, нефтепродукты и калийными удобрениями.

— Самое время стороны государства оказать помощь отечественному машиностроению, поскольку его продукция устарела. Нет прорывных технологий, поэтому белорусские товары постепенно теряют российский рынок, — подчеркивает эксперт.

По его словам, оптимальным вариантом был бы поиск белорусским предприятиями более эффективных собственников.

— Но власти на это не пойдут, а будут использовать испытанные приемы: кулуарные договоренности с российскими руководителями, — считает экономист.

Эксперт напоминает, что Лукашенко в свое время лично дал указание всем послам: быть проводниками белорусской продукции в тех странах, где работают. А недавно глава государства приказал отозвать послов, которые слабо нарастили экспорт Однако поддерживать экспортеров, особенно на западном направлении нашим послам очень сложно.

— Возможно, будет очередная накачка, очередное указание послам, чья работа, оценивается не только по межгосударственным отношениям, но и по количеству проданных тракторов, — подчеркивает аналитик.

Он считает, что Министерству иностранных дел прикажут предпринять политические шаги по поддержке экспортеров.

— Если бы речь шла о финансовой помощи, это было бы связано не с МИДом. Внешнеполитическое ведомство располагает деньгами только для своей деятельности. Никаких лишних денег для поддержки экспортеров у них нет, — подчеркивает Лев Марголин.


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