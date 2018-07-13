«С днем рождения, Олег!» 3 13.07.2018, 9:35

Фото: коммерсант

Известные люди поздравили Олега Сенцова с 42-летием.

Сегодня, 13 июля 2018 года, исполняется 42 года кинорежиссеру и сценаристу, украинскому политзаключенному Кремля Олегу Сенцову, приговоренному к 20 годам строгого режима и отбывающему срок в российском заполярном городе Лабытнанги.

Это уже пятый день рождения, который Сенцов проведет за решеткой. И 61-й день его бессрочной голодовки.

Лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз, писатель Сергей Жадан, журналист Виктория Ивлева, художник Александр Ройтбурд и религиовед <>BИгорь Козловский передали через издание "ГОРДОН" поздравления и слова поддержки Олегу Сенцову, а также призвали выходить на акции в его поддержку.

Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, народный депутат Украины, диссидент и правозащитник, экс-председатель Меджлиса крымскотатарского народа

Если бы получилось увидеться с Олегом, я бы обнял его, как брата. Поблагодарил бы за тот вклад, который он вносит в дело деоккупации Крыма. Еще пожелал бы, чтобы он вышел из российской тюрьмы живым. Заверил бы, что мы делаем и будем делать все возможное для его освобождения. Не думаю, что Олег в полной информационной изоляции. Мне кажется, какая-то информация, в том числе об акциях в его поддержку и усилиях по его освобождению, просачивается. Это не советские времена, когда была полная глухота. А своим соотечественникам хочу сказать: Олег Сенцов уже 61-й день держит голодовку, он поставил на карту собственную жизнь. И сделал это прежде всего для нас с вами. Для всех граждан Украины. Об этом никогда нельзя забывать. То, что сегодня делает Олег, тяжело переоценить. Он действительно творит и меняет историю.

Сергей ЖАДАН, украинский писатель, поэт, переводчик

Во-первых, хотелось бы пожелать Олегу сил. Я понимаю, что ему очень тяжело. Тяжелее, чем кому-либо из нас, потому что он сейчас на острие этой войны и противостояния. Во-вторых, если бы у меня была возможность лично встретиться с Сенцовым, я бы его поблагодарил. Поблагодарил за то, что он не позволяет многим из нас забыть очевидное: война продолжается. Не позволяет забыть о том, что в этой войне происходит много несправедливости. Олег пробудил такие вещи, от которых много кто отстранился за четыре с половиной года войны. То, что сегодня делает Олег, тяжело переоценить. Он действительно творит и меняет историю. Понимаю, звучит достаточно пафосно. Но именно в случае с Сенцовым пафоса не стоит бояться. Гораздо хуже быть не пафосным, а неискренним и двуличным. Именно поэтому я хочу выразить Олегу благодарность, уважение и поддержку. Что делать, чтобы на акции в поддержку Сенцова выходило больше людей? Надо попытаться до них достучаться, постоянно им напоминать о политзаключенных, говорить и объяснять. Делать все, что возможно. И невозможно тоже. Он не жертва, он не идет на эшафот. Его протест – это борьба, соотносимая с настоящей войной

Ахтем ЧИЙГОЗ, украинский политик и общественный деятель, заместитель главы Меджлиса крымскотатрского народа

Если бы была возможность в этот день на две минуты войти в камеру к Олегу, я бы ему сказал: тот фронт войны, на котором мы оказались, мы должны выиграть. Но для этого надо остаться в живых. Многие говорят, что нельзя отговаривать заключенного от голодовки, иначе вы ослабляете его позиции. К сожалению, не все понимают суть протеста Сенцова. Он не жертва, он не идет на эшафот. Его протест – это борьба, соотносимая с настоящей войной. Человек объявил войну. Разве когда объявляешь войну, идешь на эшафот или считаешь себя жертвой? Нет, ты боец! А значит, нацелен только на победу. И поэтому я желаю Олегу быть живым и выиграть эту войну. То же самое я говорил и еще одному крымскому заложнику Кремля Владимиру Балуху, у которого сегодня 117-й день голодовки. В отличие от Сенцова, я хотя бы могу Балуху позвонить, а Олег сейчас практически отрезан от внешнего мира. Обращаюсь к гражданам Украины с призывом выходить на акции в поддержку Сенцова и других украинских политзаключенных Кремля. Обращаюсь с одним месседжем: они там, за решеткой, борются за нас, они сохраняют лицо своего народа. Я хожу на акции в поддержку Олега и вижу глаза людей рядом, в них написано: нам стыдно было не прийти. Нужно выходить на акции не потому, что Сенцов такой, какой есть, и правильно поступил, а потому, что не прийти – стыдно. Публичность и массовость таких акций очень важна, потому что это сразу попадает во все мировые СМИ. Иначе, если выходит 150–200 человек, начинаются спекуляции: вот, мол, на акцию в поддержку политзаключенных вышла горстка людей. Так не должно быть. Надо призывать и объяснять украинским гражданам: активная поддержка нужна, необходимо выходить и демонстрировать свою позицию. Это важно.

Июнь 2018-го. Киев, Майдан Незалежности. Акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских политзаключенных Кремля

Фото: Наталия Двали / Gordonua.com

Виктория ИВЛЕВА, российский журналист, фотограф и волонтер

Если бы увидела Олега сегодня, в день его рождения и в 61-й день голодовки, я бы, наверное, заплакала. Потому что меня душит сострадание, которое почему-то так и не поселилось в сердцах большинства моих соотечественников. Меня это поражает, можно по-разному относиться к Украине, можно даже ее ненавидеть и считать, что Россия права. Но вот некий человек объявляет бессрочную голодовку как жест отчаяния. Почему нужно над ним издеваться? Почему нужно обязательно считать, будто он ест по ночам и всех обманывает? Зачем нужно обзывать его гнусными словами? Как можно вообще не верить в его невиновность, если обнародованы материалы дела и заседания суда? Ну почитайте вы их, там ведь все становится понятным. Нет, не читают, долдонят свое, приписывая Сенцову даже то, в чем и суд-то его не обвинил… И все-таки что бы я сказала Олегу в день его рождения? Сказала бы, что очень хочу посмотреть его будущий фильм "Носорог". Сказала бы, чтобы он никогда не сворачивал со своего пути, как бы ни был этот путь труден и невозможен, чтобы оставался верен себе. Я бы не стала отговаривать его от голодовки, потому что понимаю: Олег – взрослый, сложившийся человек, он принял решение, рассчитал, к чему оно может привести. Отношусь к этому крайне тяжелому решению с уважением. Без сомнения, уважение вызывает и то, что он пошел на этот шаг не за себя, а за других политзаключенных, большинство из которых даже в глаза не видел, ведь многих посадили уже после ареста Олега. Я хочу пожелать Олегу встретить следующий день рождения со своими детьми в родной крымской степи или на берегу моря, но понимаю: даже если Сенцова освободят, Крыма он не увидит до тех пор, пока полуостров не вернется в Украину, а Россия не покается в содеянном. А сейчас – еще раз – с днем рождения, Олег, и как же это хорошо, что 42 года назад родился такой прекрасный человек, как Вы! Желаю Олегу главного: поскорее выйти на свободу. Считаю, это должно быть среди первых задач нашего государства.

Александр РОЙТБУРД, украинский художник, директор Одесского художественного музея

Если бы мне разрешили на пару минут увидеться с Олегом, я бы попросил его прекратить голодовку, потому что он нужен нам, нужен Украине. Я бы сказал ему, что мы верим в его скорое освобождение. Но я бы не решился произнести вслух: Олег, к сожалению, это зависит не от нас. Это зависит от одного человека в Кремле. Увы, этот человек неадекватен. И если бы я верил в Бога, я бы молился. Почему так мало украинцев выходят на акции в поддержку Сенцова и других политзаключенных Кремля? Война во многом притупила чувства, а политика развела всех по враждующим лагерям. Но тема освобождения Сенцова и других заложников могла бы нас объединить. Мне кажется, власть и СМИ уделяют теме освобождения Олега недостаточно внимания. Возможно, срабатывает "синдром Надежды Савченко", которая для многих стала разочарованием. Я не знаком с Сенцовым, но у нас очень много общих друзей. Думаю, если этот человек придет в нашу политическую и культурную жизнь, у него как раз есть тот месседж, который он может послать всем. Месседж, который мы все можем услышать. Желаю Олегу главного: поскорее выйти на свободу. Считаю, это должно быть среди первых задач нашего государства. Олег, мы просим благословения для вас, восхищаемся вашим мужеством, но очень важно, чтобы вы жили.

Игорь КОЗЛОВСКИЙ, украинский ученый, религиовед, кандидат исторических наук, почти два года был в заложниках у боевиков "ДНР", освобожден в декабре 2017-го

Я сам прошел через эти испытания. Знаю, что такое находиться в местах лишения свободы не по своей вине, а потому, что кому-то это необходимо. Что бы я сказал Олегу? Любые наши страдания ничто по сравнению со страданиями наших близких и друзей, который очень переживают за нас. Самое важное: помните, Олег, что вас любят, помнят и очень ждут. Любовь должна быть главной внутренней движущей силой, чтобы нести ответственность за свою жизнь и беречь ее. Олег, мы просим благословения для вас, восхищаемся вашим мужеством, но очень важно, чтобы вы жили. Мы очень переживаем за вас и просим помнить: есть та живительная энергия, которая называется любовью близких и родных. Держитесь, Олег, мы боремся за вас. Боремся в Украине и на международной арене – везде, где возможно. Мы объединяем все силы, чтобы освободить вас и всех, кто невинно сейчас страдает в России, в оккупированном Крыму и на захваченном Донбассе. Конечно, печально, что украинское общество активно в соцсетях, но не всегда так массово выходит на акции в поддержку украинских политзаключенных России. Нужно работать над тем, чтобы пробудить граждан. Важна деоккупация сознания не только на захваченных территориях, но и на свободной части Украины. Многие здесь находятся в состоянии внутренней оккупации сознания. Люди не до конца осознают даже то, что происходит в Крыму, на Донбассе, в России. Наши граждане там страдают, потому что находятся в местах, где нет возможности не только выживать, но просто существовать. Им очень важна наша поддержка. Не просто сопереживание, но и реальные действия, например, выход на акции в поддержку украинских заложников Кремля.