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Что можно и чего нельзя делать в пятницу, 13 июля

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  • 13.07.2018, 10:19
  • 1,831

Каждый воспринимает этот день по-разному.

Во всем мире существует стереотип относительно пятницы, 13-го. Хотя каждый воспринимает этот день по-разному, но если вы действительно боитесь его наступления, то запаситесь терпением и возьмите на вооружение действенные советы, как избежать неприятностей и уберечь себя, пишет znaj.ua.

Чего категорически нельзя делать в пятницу 13-того?

перед сном не следует долго смотреть в зеркало,

не стоит начинать новые дела;

не рекомендуется менять прическу;

лучше не употреблять бранные слова, особенно "черт" и "свинья";

если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.

Популярные предрассудки

В этот день врачи старались не назначать операции, а путешественники – не ехать в дальнюю дорогу, молодожены не планировали свадьбу, крестьяне забывали о домашние и полевые работы. Будьте также очень внимательны относительно финансов: в этот день удача капризна, и может отвернуться от каждого в наиболее неудобный момент.

Не давайте в долг и не занимайте, не вкладывайте деньги в сомнительные проекты и откажитесь от крупных покупок - возрастает вероятность обмана, поэтому с финансовой стороной жизни лучше вообще не связываться.

Лучше откажитесь от новых дел. Любые начинания, приуроченные к пятнице 13, могут оказаться провальными. Неблагоприятная энергетика дня может поставить крест даже на самых благих намерениях и перечеркнуть все наработки.

Избегайте также негативного мышления. Сила мысли 13 числа способная навредить вам, если вы задумали что-то плохое или находитесь в плохом настроении. В этот день особенно осторожными стоит быть рядом с зеркалами, когда смотрите на свое отражение. Думайте только о положительном и ни в коем случае не говорите вслух плохие вещи.

Остерегайтесь стричь ногти и волосы: в этот день, наполнен негативной энергетикой, не стоит рисковать здоровьем и успехом. Подстригать волосы и подстригать ногти в этот день рискованно из-за возможности лишиться жизненных сил и удачи.

В этот день лучше не оглядываться. По поверьям, оглянувшись в этот день, можно увидеть негативные события, привлечь в жизнь неприятности, от которых трудно избавиться, и даже увидеть свою смерть.

В пятницу 13 не употребляйте алкоголь, ведь считается, что сам дьявол в этот день разносит алкогольные напитки и может склонить вас к дурной привычке выпивать ежедневно.

Что можно делать в пятницу, 13-го

На самом деле все вышеперечисленное является недоказанными предрассудками. Поэтому – делайте все, что не запрещено законом, не противоречит совести и не наносит ущерба другим людям.


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