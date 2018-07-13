Что можно и чего нельзя делать в пятницу, 13 июля

Что можно и чего нельзя делать в пятницу, 13 июля1
- 13.07.2018, 10:19
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Каждый воспринимает этот день по-разному.
Во всем мире существует стереотип относительно пятницы, 13-го. Хотя каждый воспринимает этот день по-разному, но если вы действительно боитесь его наступления, то запаситесь терпением и возьмите на вооружение действенные советы, как избежать неприятностей и уберечь себя, пишет znaj.ua.
Чего категорически нельзя делать в пятницу 13-того?
перед сном не следует долго смотреть в зеркало,
не стоит начинать новые дела;
не рекомендуется менять прическу;
лучше не употреблять бранные слова, особенно "черт" и "свинья";
если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.
Популярные предрассудки
В этот день врачи старались не назначать операции, а путешественники – не ехать в дальнюю дорогу, молодожены не планировали свадьбу, крестьяне забывали о домашние и полевые работы. Будьте также очень внимательны относительно финансов: в этот день удача капризна, и может отвернуться от каждого в наиболее неудобный момент.
Не давайте в долг и не занимайте, не вкладывайте деньги в сомнительные проекты и откажитесь от крупных покупок - возрастает вероятность обмана, поэтому с финансовой стороной жизни лучше вообще не связываться.
Лучше откажитесь от новых дел. Любые начинания, приуроченные к пятнице 13, могут оказаться провальными. Неблагоприятная энергетика дня может поставить крест даже на самых благих намерениях и перечеркнуть все наработки.
Избегайте также негативного мышления. Сила мысли 13 числа способная навредить вам, если вы задумали что-то плохое или находитесь в плохом настроении. В этот день особенно осторожными стоит быть рядом с зеркалами, когда смотрите на свое отражение. Думайте только о положительном и ни в коем случае не говорите вслух плохие вещи.
Остерегайтесь стричь ногти и волосы: в этот день, наполнен негативной энергетикой, не стоит рисковать здоровьем и успехом. Подстригать волосы и подстригать ногти в этот день рискованно из-за возможности лишиться жизненных сил и удачи.
В этот день лучше не оглядываться. По поверьям, оглянувшись в этот день, можно увидеть негативные события, привлечь в жизнь неприятности, от которых трудно избавиться, и даже увидеть свою смерть.
В пятницу 13 не употребляйте алкоголь, ведь считается, что сам дьявол в этот день разносит алкогольные напитки и может склонить вас к дурной привычке выпивать ежедневно.
Что можно делать в пятницу, 13-го
На самом деле все вышеперечисленное является недоказанными предрассудками. Поэтому – делайте все, что не запрещено законом, не противоречит совести и не наносит ущерба другим людям.