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«Лукашенко охватил экзистенциальный ужас»

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  • 13.07.2018, 10:42
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Экономист – о том, почему диктатор так много ездит по стране и выглядит растерянным.

В свежем выпуске программы «Экономика на пальцах» экономист Сергей Чалый поделился любопытным наблюдением насчет происходящего в белорусской экономике.

– Смотришь на все эти цифры: 5% роста ВВП, рекордно низкая инфляция, рост инвестиций, экспорта – и вроде бы, как любил говорить бывший министр экономики Николай Снопков, все звезды сошлись.

И в тоже самое время мы видим правителя, который ездит, посещает регионы – например, недавно ту же Витебскую область, и говорит: подождите, мы же все сделали как хотели – госсобственность сохранили, частникам за бесценок все огульно не продали, вот у нас крупно-товарное производство в государственных руках... Но нужно что-то делать, нужно что-то новое придумать. Это значит, он понимает, что действующая система не работает.

По словам экономиста, сложилась странная ситуация, когда построенная экономическая модель «вроде бы работала-работала-работала – и вдруг внезапно выяснилось, что больше ничего не работает»:

– Растерянность Лукашенко происходит от того, что в действительности произошел крах государственной экономической политики. Один кризис 2011 года – это был крах макроэкономической политики, а кризис 2014-2015 годов – это кризис уже микроэкономики, когда с помощью «модернизации» пытались искусственно создать увеличение темпов роста в отдельных отраслях. И в итоге обанкротилось все то, что десятилетиями накапливалось.

Сергей Чалый считает, что сейчас власть «охватил экзистенциальный ужас».

– Вы представьте себя на месте Лукашенко… На эту модель было поставлено столько политического капитала: мы весь мир убеждали в том, что что есть какая-то особенная белорусская модель, доказавшие свою эффективность. А сейчас выясняется, что она просто не работает, – подчеркивает эксперт.


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