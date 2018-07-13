Диетологи: Пиво по пользе для организма – практически как апельсиновый сок 13.07.2018, 10:57

В разумных пределах, разумеется.

Пиво, и не безалкогольное, а очень даже с градусами несет в себе пользу для организма, который его употребляет. В разумных пределах разумеется! С древности считалось, что пиво улучшает аппетит, ускоряет рост, физическое развитие и укрепляет здоровье. Даже малых детей когда-то им поили, пишет пользователь ЖЖ Voogg.

Еще врачи средневековой Европы широко применяли пиво для лечения различных болезней: при истощении, заболеваниях почек и мочевого пузыря, бронхиальной астме и бессоннице, в случае проблем с кожей.

Во время эпидемии холеры пиво было основным профилактическим средством. И его антихолерные свойства были подтверждены наукой позднее. В экспериментах Роберта Коха – немецкого микробиолога, который открыл возбудитель туберкулеза, – холерные вибрионы на самом деле погибали при обработке пивом.

Современники тоже отдают должное сильным сторонам этого напитка. Хотя сегодняшнее пиво по составу, вкусу и цвету, также как и по воздействию на наш организм отличается от того хмельного напитка, который употребляли люди Древнего мира и Средневековья.

Мнение о сегодняшнем напитке пищевиков и медиков:

В пиве много калия и мало натрия, поэтому в умеренном количестве его можно пить гипертоникам и людям, ограничивающим потребление соли.

По содержанию калия, магния, фосфора, железа, меди, цинка пиво не отличается от апельсинового сока – стакан которого за завтраком - символ здорового образа жизни.

В пиве много витаминов В1 и В2, и они там присутствуют в той форме, которая хорошо усваивается. Один литр этого - 40–60% суточной потребности в тиамине (В1) и рибофлавине (В2).

Пиво богато аскорбиновой кислотой, ее добавляют в этот напиток для предотвращения процессов окисления. Все тот же литр - 70% суточной дозы витамина С. А для удовлетворения суточной потребности в никотиновой и фолиевой кислотах достаточно выпить всего полстакана.

Лимонная кислота в его составе пива, стимулирует образование мочи и этим предупреждает появление камней в почках.

Фенольные соединения пива – наиболее ценные компоненты этого напитка. Они предупреждают образование тромбов, нормализуют липидный обмен и, значит, защищают нас от инфарктов и инсультов.

Углекислый газ, содержащийся в пиве, стимулирует желудочную секрецию и кровоток в мышцах, печени, легких и почках. К тому же он не позволяет нам пить этот напиток залпом и этим удерживает от быстрого опьянения.

Экстрактивные вещества хмеля оказывают успокоительное и снотворное действия и обладают бактерицидными свойствами.

Но не все так радужно. Есть и минусы в злоупотреблении этого напитка:

И в то же время пиво дает нагрузку на венозное русло, на сердце, которое у страстного любителя пивка вынуждено работать в усиленном режиме, с перенапряжением. В результате оно увеличивается в размерах – развивается так называемое «пивное сердце».

Рентгенологи называют это явление синдромом «капронового чулка». Сердце «провисает», с трудом справляется со своими функциями. А поскольку в организме все взаимосвязано, не только развиваются сердечные нарушения, но начинают страдать и другие органы.

После пары кружек пива в мужском организме выделяется вещество, которое подавляет выработку основного мужского полового гормона – тестостерона (свободного и не очень). Активнее продуцируются женские половые гормоны. Плюс из хмеля в организм попадают растительные аналоги женских гормонов – фитоэстрогены. Если это длится много лет, таз у мужчины становится шире, увеличиваются грудные железы.

У женщин через несколько лет после начала злоупотребления пивом увеличивается вероятность заболевания раком молочной железы.

Существует миф о том, что пиво увеличивает лактацию. Он возник в те времена, когда пили домашнее слабоалкогольное пиво, не намного отличающееся от кваса. Но если мама, вскармливающая ребенка грудью, пьет современное фабричное пиво, она может нанести непоправимый вред здоровью своего малыша.

Мы, неискушенные потребители, считаем пиво напитком повышенной калорийности. Это не так. Оно менее калорийно, чем молоко, сладкий газированный напиток или фруктовый сок. Другое дело, что пиво стимулирует аппетит и заставляет нас есть больше, чем нужно. Наверное, благодаря именно этому свойству в древности пиво считали «зимним» напитком, и благодаря ему же любители пива обычно имеют лишний вес.

Успокаивающее действие пива имеет оборотную сторону: человек привыкает к такому успокоительному и через какое-то время без бутылочки уже не может ни расслабиться, ни отдохнуть.

Так можно его пить или нет? И сколько можно?

Можно, но все дело в мере. А мера эта – МАКСИМУМ – один литр в день. Литр пива обычной крепости (содержание этилового спирта 3–5%) даст поступление в кровь около 40 г этанола. Это предел алкоголя, который стоит употреблять в сутки. Значит, если говорить не о предельно допустимой дозе, а о средней норме, лучше органичиться 0,5 л пива в день. Но все эти расчеты не касаются пива с высоким содержанием алкоголя – до 12%. Его употребление в этих количествах уже чревато токсическими последствиями.