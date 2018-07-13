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Активистку партии БНФ судили за акцию, которой не было

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  • 13.07.2018, 11:15
Ольга Логвинович
Фото: пресс-служба Партии БНФ

В Молодечно произошел курьезный с правовой точки зрения случай.

Суд Молодечненского района 11 июля осудил активистку Ольгу Логвинович за участие в несанкционированном массовом мероприятии «Астравецкі шлях» (ст. 23.34 КоАП), которого на самом деле не было. Об этом сообщает пресс-служба Партии БНФ.

Особенностью рассмотренной судом дела было то, что массовой акции 26 мая в Заславле фактически не было - организаторы подавали местным властям заявку на проведение митинга, посвященного последствиям аварии на Чернобыльской АЭС и угрозам, связанным со строительством АЭС в Островце. Однако разрешения на проведение акции местные власти не дали.

Поэтому акция состояла из посещения различных памятных мест города с рассказами об истории Заславля и круглого стола по атомной проблематике. В общей сложности были задействованы около двух десятков политиков и общественных активистов из демократических организаций. Однако милиционеры все равно составили протоколы за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» по статье 23.34 КоАП в отношении участников круглого стола: Яна Логвиновича, Игоря Лялькова, Вячеслава Сивчика, Марины Найдич, заместителя председателя Белорусского Партии «Зеленые» Дмитрия Кучука.

В суде Молодечненского района при рассмотрении дела в отношении члена Сейма Партии БНФ Ольги Логвинович сотрудники милиции имели сложности в предоставлении доказательств правонарушения. На первоначально назначенное на 10 июля судебная рассмотрение свидетели-милиционеры вообще не появились.

Когда же 11 июля свидетели-милиционеры все же посетили суд, их показания явно свидетельствовали об отсутствии состава правонарушения в действиях лиц, на которых были составлены административные протоколы.

Тем не менее, несмотря на явно неубедительные доказательства, суд Молодечненского района признал члена Партии БНФ Ольгу Логвинович виновной в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и привлек ее административному взысканию в виде предупреждения.


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